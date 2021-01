Ninguna persona es responsable por sí sola de nuestras políticas: responde Twitter México a AMLO

Twitter México explicó este miércoles que ninguna persona que forme parte de la empresa es responsable por sí sola de las políticas y acciones de esta.

"Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa", apuntó la red social.

Y añadió que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento ni participan en la revisión de estas, pues ello ocurre en un proceso colegiado con reglas y procesos, no en intereses particulares.

Como hemos mencionado antes, reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados. — Twitter México (@TwitterMexico) January 20, 2021

Los comentarios surgieron luego de que más temprano, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que el director de Twitter en México (sin mencionar su nombre) era militante o simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN).

"El que actualmente maneja Twitter (México), fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN (...) Me encontré esto y mi pecho no es bodega. Sin embargo, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots", apuntó.

López Obrador mostró y leyó en la conferencia matutina una imagen con parte de la trayectoria de Hugo Rodríguez Nicolat, llamándolo "director de Twitter México". No obstante, Rodríguez Nicolat es embajador de Política Pública de Twitter México y Latinoamérica, según su página de LinkedIn.

"'Organizar actividades y eventos que promovieran las políticas y posiciones del partido internacionalmente. Preparar discursos e informes para legisladores del partido cuando tuvieran que abordar problemas internacionales en la ONU, relación México-Estados Unidos, Latinoamérica, migración, Tratado de Libre Comercio, etcétera.' Esto es lo que aparece de él, dicho o escrito por él mismo. A ver si no hay más. 'Director de Logística en el equipo de transición del presidente electo de México, de septiembre de 2006-noviembre de 2006.' O sea, cuando entra Calderón", puntualizó el mandatario.

En su mensaje, Twitter México insistió en que la labor de los voceros de la red social es únicamente compartir decisiones con el público y responder preguntas.

En tanto, la labor de Twitter México es "tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto".

