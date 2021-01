Netflix supera el hito de los 200 millones de suscriptores

Netflix terminó su año más importante en la historia de la compañía con una explosión, agregando más clientes de lo esperado y diciendo que ya no necesita pedir dinero prestado para construir su imperio del entretenimiento.

El servicio de transmisión de pago líder en el mundo atrajo a 8.51 millones de nuevos clientes en los últimos tres meses del año, ayudado por la popularidad de programas exitosos como Bridgerton y The Queen's Gambit. Eso superó el pronóstico de Netflix y los 6.06 millones proyectados por Wall Street, lo que ayudó a que sus acciones subieran un 13 por ciento en las últimas operaciones.

El informe de ganancias incluyó dos hitos clave para Netflix: la compañía superó la marca de los 200 millones de suscriptores por primera vez y dijo que su flujo de efectivo le permitirá dejar de depender de la deuda para impulsar su crecimiento.

Con 8.2 mil millones de dólares en efectivo, y una línea de crédito que no se ha utilizado, Netflix dijo que ya no necesita financiamiento externo. También está considerando la recompra de acciones, algo que no ha hecho en una década.

El crecimiento de Netflix ha disminuido desde que los bloqueos pandémicos impulsaron un auge en las suscripciones durante la primera mitad de 2020. Agregó 25.9 millones de clientes en los primeros seis meses de ese año y ha advertido repetidamente que el aumento afectaría el crecimiento en los trimestres posteriores. - lo que llama el efecto "pull-forward". Aún así, encontró más pista de lo esperado en el último período.

Netflix, con sede en la ciudad de Los Gatos, California, en Silicon Valley, se está inclinando más hacia los mercados internacionales ahora que su mercado local de América del Norte está en gran parte saturado. El servicio ha confiado en Europa y América Latina para abastecer a la mayoría de sus nuevos clientes en los últimos años, pero apenas está comenzando a romper Asia.

Las acciones de Netflix subieron hasta 566.39 dólares después del cierre de operaciones. La acción se recuperó un 67 por ciento el año pasado, pero las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento habían pesado en Netflix en 2021. Hasta el cierre de este martes, había bajado un 7.2 por ciento desde el comienzo del año.

Los escépticos de Netflix han identificado durante mucho tiempo su deuda como un desastre inminente. Si bien Netflix ha reportado ganancias consistentemente, tuvo que pedir prestados miles de millones de dólares para financiar sus gastos en nuevos programas. Tuvo un flujo de caja libre negativo de 3.3 mil millones de dólares en 2019, su peor registro.

Desde entonces, ha doblado una esquina. El flujo de caja libre estará cerca del punto de equilibrio en 2021, dijo Netflix este martes. Los analistas habían proyectado 619.7 millones de dólares negativos.

En ese contexto, la ola de deudas de Netflix parece una inversión digna. Tomó prestados unos 15 mil millones de dólares para aumentar su capitalización de mercado en más de 200 mil millones.

También te puede interesar:

¡Vamos, terkos! 'Ya no estoy aquí' es nominada a los Goya 2021 y otras notas para que te olvides del COVID

¡Ay, nanita! Películas clásicas de terror estarán disponibles de forma gratuita en YouTube