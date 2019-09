Netflix gana una batalla: obtiene los derechos de la serie 'Seinfeld'

Netflix obtuvo una victoria clave en la batalla por las comedias clásicas.

La plataforma de streaming anunció que ganó los derechos de los 180 episodios de 'Seinfeld', que llegará a Netflix a nivel mundial en 2021. Sony Corp, la distribuidora del programa, actualmente tiene un acuerdo con Hulu, de Walt Disney.

La guerra de ofertas por la serie sigue a las batallas por los derechos de 'The Office' y 'Friends', dos programas que Netflix ha perdido ante sus rivales de streaming.

El acuerdo de 'Seinfeld' muestra que Netflix todavía tiene opciones para adquirir contenido de biblioteca popular, incluso cuando Disney y WarnerMedia de AT&T retiran su contenido más popular para centrarse en sus propios servicios de transmisión.

Las acciones de Netflix subieron brevemente después de que la compañía anunciara el acuerdo, una señal de la importancia de tener programas exitosos para los inversores de servicios de transmisión.

"Seinfeld es la comedia televisiva con la que se compara toda comedia televisiva", dijo el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos. "Estamos ansiosos por dar la bienvenida a Jerry, Elaine, George y Kramer a su nuevo hogar global en Netflix".

Si bien han pasado más de dos décadas desde el episodio final de 'Seinfeld', el programa ha mantenido su popularidad.

Las series de comedias de televisión siguen generando grandes sumas de dinero a medida que las generaciones más jóvenes las descubren en servicios de transmisión como Netflix.

NBCUniversal de Comcast recientemente pagó 500 millones de dólares en cinco años por los derechos de 'The Office', mientras que WarnerMedia está pagando 425 millones de dólares en cinco años para transmitir 'Friends' en su próximo servicio de transmisión, HBO Max.

Netflix pagó "mucho más" por los derechos de transmisión de 'Seinfeld', según Los Angeles Times . Este acuerdo es diferente de los acuerdos para 'The Office' o 'Friends' porque le da a Netflix derechos globales.

Otros programas en juego incluyen 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half Men', pero el servicio de streaming que WarnerMedia lanzará próximamente, HBO Max, puede tener la ventaja: ambas comedias son distribuidas por WarnerMedia de AT&T Inc.

Hulu tenía un acuerdo de 150 millones de dólares para transmitir 'Seinfeld', según Hollywood Reporter, el cual caduca en 2021.