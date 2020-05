Musk desafía al Gobierno de California con reapertura de planta

Elon Musk anuncio el lunes que Tesla desacató el bloqueo de un condado de California para la reapertura de su única planta automotriz en Estados Unidos al reiniciar la producción en las instalaciones.

“Estaré en línea con todos los demás”, dijo el director ejecutivo en un tuit el lunes. “Si alguien es arrestado, pido que solo sea yo”.

Tesla había dicho previamente a los trabajadores que volverían a trabajar en la fábrica en Fremont, California, luego de que funcionarios locales se interpusieran en el camino de la reapertura la semana pasada. Musk recibió palabras de apoyo del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y varios CEO después de que amenazó con sacar a la compañía del estado.

El ataque de Musk ha convertido a los funcionarios locales en el condado de Alameda, vecino de la ubicación de la primera muerte confirmada de COVID-19 en Estados Unidos, en ser los últimos en ser criticados por su manejo para reabrir la economía tras el brote de coronavirus. El mes pasado, el presidente Donald Trump presionó a los gobernadores para que “liberaran” a sus estados, luego cuestionó a los líderes por reabrir demasiado rápido y otros demasiado lento.

Valerie Capers Workman, directora de Recursos Humanos de América del Norte de Tesla, dijo en un correo electrónico a los trabajadores que su licencia terminó el domingo y que los gerentes se comunicarán con ellos dentro de las próximas 24 horas para decirles su fecha de inicio y horario.

Aquellos que no se sienten cómodos regresando al trabajo pueden quedarse en casa con licencia no remunerada, pero ya no pueden ser elegibles para recibir beneficios por desempleo, dijo.

El correo electrónico estaba en conflicto con los comentarios que hizo el gobernador de California, Gavin Newsom, durante su rueda de prensa diaria el lunes, que tuvo lugar antes del tuit de Musk. Newsom dijo que esperaba que la planta de la compañía pudiera reabrir tan pronto como la próxima semana.

“Tengo entendido que han tenido algunas conversaciones muy constructivas”, dijo Newsom, refiriéndose a Tesla y el condado de Alameda, donde se encuentra Fremont.

“Mi creencia, esperanza y expectativa es que tan pronto como la próxima semana podrán reanudar”.

Tesla demandó al condado durante el fin de semana después de que le dijo a la compañía el 8 de mayo que no cumplía con los criterios para reabrir. Newsom, quien permitió que la fabricación en algunas partes del estado se reiniciara ese día, dijo el lunes que el condado podía aplicar reglas más estrictas en torno a la reapertura.

Los funcionarios de salud de Alameda y otros seis condados y ciudades del área de la Bahía de San Francisco decidieron a fines del mes pasado extender sus restricciones hasta fines de mayo.

Luz verde

Capers Workman dijo a los empleados que el estado había “dado luz verde para que se reanudara la fabricación”, lo que estaba en desacuerdo con los comentarios de Newsom. Cuando se le preguntó acerca de la reapertura de Tesla de su planta de Fremont, independientemente de la orden de Alameda, Newsom dijo que no estaba al tanto.

El departamento de salud pública de Alameda declinó hacer comentarios.

Musk, de 48 años, tuiteó durante el fin de semana que la negativa de Alameda a permitir que Tesla reabriera la fábrica de Fremont fue “la gota que derramó el vaso” y que inmediatamente trasladaría la sede de Tesla a Nevada o Texas.

Newsom dijo el lunes que el estado tiene una fuerte relación con Tesla, calificándola de “una compañía que este estado ha respaldado sustancialmente por muchos, muchos años”. Musk agradeció al gobernador en un tuit.

Con información de Sophie Alexander, Dana Hull, Ed Ludlow y Josh Eidelson