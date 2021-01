Microsoft está en las 'nubes': ventas crecen 17% gracias a servicio de almacenamiento Azure

Microsoft dio a conocer que las ventas de su segundo trimestre fiscal aumentaron un 17 por ciento, un porcentaje más rápido de lo que proyectaban los analistas, gracias a la fuerte demanda de servicios corporativos de computación en la nube y herramientas de software que apoyan a los trabajadores desde el hogar. Las acciones subieron al final de la negociación.

Los ingresos en el período que terminó el 31 de diciembre aumentaron a 43.1 mil millones de dólares, indicó el martes el fabricante de software con sede en Redmond, Washington, en un comunicado. Eso superó la estimación promedio de 40.2 mil millones de analistas encuestados por Bloomberg, y marcó el decimocuarto trimestre consecutivo de Microsoft de crecimiento de ingresos de dos dígitos. La utilidad neta fue de 15.5 mil millones de dólares, o 2.03 dólares por acción. Los analistas habían predicho 1.64 dólares.

El crecimiento en la división de computación en la nube Azure de la empresa aumentó un 50por ciento. Microsoft se ha beneficiado ya que muchos clientes corporativos han acelerado el cambio a la nube, donde pueden almacenar datos y ejecutar aplicaciones a través de Internet, y las empresas han creado equipos de trabajo con herramientas de productividad en línea y software de teleconferencias. Las ventas de computadoras personales también aumentaron en el trimestre, impulsando el negocio insignia del sistema operativo Windows de la compañía, mientras que los ingresos por juegos superaron los 5 mil millones por primera vez en un solo trimestre.

“La nube va bien”, comentó Mark Moerdler, analista de Sanford C. Bernstein & Co. “Los márgenes han aumentado muy bien. Realmente no hay muchas cosas que no hayan ido bien".

Las acciones de Microsoft subieron un 4.7 por ciento en operaciones extendidas tras el informe. La acción subió un 5.7 por ciento durante el trimestre, en comparación con una ganancia del 12 por ciento en el índice S&P 500.

Las ventas en cada una de las tres divisiones de Microsoft excedieron las estimaciones promedio de los analistas encuestados por Bloomberg. Las versiones corporativas del software Office 365 basado en la nube registraron un aumento de los ingresos del 21 por ciento en el trimestre, dijo la compañía. Los asientos, la cantidad de usuarios con licencia, aumentaron un 15 por ciento en las corporaciones. Los suscriptores a la versión para el consumidor de Microsoft 365, que combina Office y Windows, aumentaron un 28 por ciento a 47.5 millones, dijo la directora financiera Amy Hood en una entrevista.

La pandemia hizo que algunas empresas aceleraran los movimientos a la nube y las actualizaciones al software de colaboración basado en Internet. Aunque el mercado está creciendo, Microsoft continúa enfrentando la competencia de AWS de Amazon y un impulso renovado de infraestructura en la nube en Google de Alphabet. La ganancia de ingresos de Azure en el último trimestre superó la tasa de crecimiento del 43 por ciento pronosticada por los analistas y superó el aumento del período anterior del 48 por ciento. Fue una señal de recuperación para algunos clientes afectados por la pandemia, dijo Hood.

“Realmente vimos señales de recuperación en todas las industrias, mejora en las pequeñas y medianas empresas, y obviamente vimos un consumo mejor de lo que pensábamos”, aseveró Hood. "Vimos la mejora en una serie de industrias que se han visto más afectadas" en los dos trimestres anteriores de Microsoft, agregó.

Los ingresos de la nube comercial aumentaron un 34 por ciento a 16.7 mil millones, detalló la compañía en una presentación de diapositivas en su sitio web. El margen bruto, una medida de rentabilidad, para ese negocio se amplió en 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior al 71 por ciento.

Los envíos mundiales de PC aumentaron un 26 por ciento en el trimestre de diciembre, según la firma de investigación IDC, con la demanda impulsada por la continua necesidad de trabajar y aprender desde casa. Parte de esa fortaleza puede continuar en 2021. Intel, el mayor fabricante de chips del mundo, informó resultados que excedieron las expectativas de los analistas la semana pasada y ofrecieron un pronóstico brillante para las ventas de computadoras portátiles para la primera mitad del año. Después de eso, mucho depende de si se recuperan los gastos corporativos, dijo Intel.

El informe de ganancias de Microsoft también brindó un primer vistazo a las ventas de la nueva generación de consolas de juegos Xbox, llamadas Series X y Series S, que llegaron a las tiendas en noviembre y se han agotado desde entonces. Los ingresos por contenido y servicios de Xbox aumentaron un 40 por ciento en el trimestre de diciembre, dijo Microsoft, y las ventas de hardware de Xbox aumentaron un 86 por ciento.

A medida que haya más consolas Xbox disponibles, será más claro cómo les está yendo a las nuevas máquinas en comparación con un par rival de PlayStations nuevas, que también han escaseado después de un lanzamiento en noviembre. Hood dijo que la compañía espera ver una fuerte demanda pero una oferta limitada en el trimestre de marzo.

El pronóstico de la compañía para cada una de sus tres unidades de negocios para el trimestre de marzo también superó las proyecciones de los analistas. Las ventas de productividad, en su mayoría compuestas por software de Office, alcanzarán los 13 mil 600 millones de dólares, pronosticó Hood en una conferencia telefónica después del informe. Eso está por encima de la estimación promedio de 12.9 mil millones de analistas encuestados por Bloomberg.

Los ingresos de la nube inteligente, compuestos por Azure y software de servidor, ascenderán a 14.95 mil millones, en comparación con una estimación promedio de 14.2 mil millones. Más ventas de Computación personal, incluidos los negocios de Windows, Xbox y Surface, pueden alcanzar los 12.7 mil millones. Los analistas encuestados por Bloomberg esperaban un promedio de 11 mil 500 millones de dólares.

