Más de 2,000 pesos al mes: esto costará el internet satelital de Elon Musk, según CNBC

Starlink, el sistema satelital de SpaceX -propiedad de Elon Musk-, comenzará pronto una prueba beta de su servicio de internet, la cual tendrá un costo de 99 dólares al mes (más de 2 mil pesos mexicanos), de acuerdo con un correo electrónico al que tuvo acceso CNBC.

SpaceX mandó correos electrónicos privados a personas que se han interesado en el internet de Starlink. En estos emails, titulados como 'Better Than Nothing Beta', se detalla que el precio del servicio será de 99 dólares, además de un pago único de 499 dólares (más de 10 mil 500 pesos) para obtener el kit necesario para que el internet funcione.

Según el medio CNBC, este kit incluye una terminal de usuario para conectarse a los satélites, un tripié de montaje y un router de Wi-Fi.

A inicios de octubre, Musk informó que el servicio debutaría pruebas en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, y se iría expandiendo mientras llegaran las aprobaciones de los reguladores de telecomunicaciones.

Tanto en Android como iOS, dijo CNBC, se ha liberado en Estados Unidos una app llamada 'Starlink', de SpaceX. En ella, se indica que la prueba en EU y Canadá comenzará la cobertura en 2020 y se expandirá en 2021.

"Espera variaciones en la velocidad de entre 50 megabits por segundo y 150 megabits por segundo, y la latencia de 20 ms a 40 ms durante los próximos meses a medida que mejoremos el sistema Starlink. También habrá breves periodos sin conectividad", señaló el correo electrónico enviado a los primeros interesados.

Te recomendamos:

¿Qué está pasando, Musk? Tesla retira 30 mil vehículos importados en China

¿El nuevo 'juguetito' de Musk? Un satélite que medirá el aumento del nivel de los océanos del mundo

HBO lanzará serie de Elon Musk y la historia de SpaceX