Los podcast en Spotify ahora también tendrán video

La compañía de streaming Spotify anunció este martes que los podcast en su plataforma tendrán ahora la posibilidad de reproducir video, tanto en la app de smartphone como en la de escritorio.

Spotify señaló en un comunicado que esta nueva adición de video a los podcast está disponible en principio para "creadores seleccionados".

"La nueva característica permite a creadores seleccionados traer contenido de audio y video a Spotify, con lo cual pueden conectarse de manera más significativa con sus oyentes, ampliar la audiencia y profundizar la participación del público", detalló la compañía.

Algunos de los podcast que ya tienen disponible el video en sus contenidos son Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay, y The Rooster Teeth Podcast.

Para poder ver el video, solo debes dar en 'reproducir' en los episodios más recientes de estos podcast y lo verás automáticamente, tal como si fuera un contenido en YouTube.

Si te sales de la aplicación, ya no verás el video, pero el audio continuará reproduciéndose.

De los 10 podcast más populares en México, aún ninguno tiene habilitada la función de video.