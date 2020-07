Los nuevos servicios de Apple hicieron 'mucho ruido y pocas nueces', pero tienen un primer año lento

Los servicios más nuevos de Apple aún no han generado ingresos significativos, lo que dificulta que la compañía de tecnología expanda sus terrenos más allá del iPhone y otro hardware.

En 2019, la compañía con sede en Cupertino, California, lanzó cuatro nuevos servicios: TV+, Arcade, News+ y la Apple Card. Después de unos pocos trimestres en el mercado, las ofertas no han contribuido mucho a Apple.

Cuando la empresa informe sus resultados el próximo 30 de julio, los inversores buscarán actualizaciones sobre el avance de esas ofertas. El crecimiento de los servicios ha sido un punto brillante en los últimos años a medida que las ventas de iPhone se han desacelerado.

Para el tercer trimestre fiscal, los analistas pronosticaron 13.1 mil millones de dólares en ingresos por servicios, 15 por ciento más que el año anterior. No obstante, la mayoría de esas ganancias provendrán de servicios existentes, como la App Store y acuerdos de licencia, en lugar de las nuevas ofertas.

El servicio de transmisión de video TV +, que se lanzó en noviembre de 2019, aún no cuenta con éxitos de taquilla en su catálogo, aunque algunos programas y películas han sido bien recibidos.

Apple ofreció una prueba gratuita de un año con la compra de un nuevo iPhone u otro hardware. El analista de Sanford C. Bernstein, Toni Sacconaghi, estimó a principios de este año que menos de 15 por ciento de los clientes elegibles se habían inscrito.

Durante una presentación en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en junio, la compañía dijo poco sobre el servicio de transmisión, según Sacconaghi. Señaló que existe "una posible necesidad de una reevaluación estratégica de TV+" y sugirió que la compañía debería considerar gastar más en contenido original.

Apple presentó su suscripción a juegos móviles Arcade en septiembre pasado con 100 títulos y elogios de los críticos. Sin embargo, la compañía cambió recientemente la estrategia, cancelando contratos para algunos juegos en desarrollo mientras busca otros títulos que cree retendrán mejor a los suscriptores. Algunos desarrolladores opinaron que eso revela que el crecimiento de suscriptores ha sido más débil de lo esperado hasta ahora.

La Apple Card salió en Estados Unidos en agosto pasado. No tiene una tarifa anual, pero es probable que la compañía reduzca los intereses cobrados por el socio Goldman Sachs. El banco acumuló alrededor de 2 mil millones de dólares en líneas de crédito desde su lanzamiento, una fracción de otras tarjetas de marca compartida, según una actualización de febrero por el Informe Nilson.

Por otra parte, la oferta de suscripción a News + puede ser el menos exitoso de los nuevos servicios hasta ahora. Cuando se lanzó en marzo de 2019, los periódicos estadounidenses de más alto perfil, The New York Times y The Washington Post, no participaron.

Desde entonces, varios editores se han quejado de ingresos por debajo de lo esperado desde la aplicación. El jefe de negocios de Apple News renunció, informó Bloomberg a principios de este año.

Estos nuevos servicios pueden crecer más tarde. Por ahora, la compañía confía mucho en su App Store y desarrolladores externos para estimular el crecimiento de los ingresos más allá del hardware. Eso ha ido bien últimamente, dejando a la compañía en camino de superar los 50 mil millones de dólares en ingresos anuales.

La App Store generó 32.8 mil millones de dólares en la primera mitad de 2020 para los desarrolladores, un aumento de 20 por ciento respecto al año anterior, según las estimaciones de Sensor Tower. Las suscripciones pagadas superaron los 515 millones en el segundo trimestre fiscal.

Apple toma 30 por ciento de todas las aplicaciones pagadas y descargadas de la App Store, así como de las compras realizadas dentro de las aplicaciones. También toma 30 por ciento de las suscripciones en la aplicación, o 15 por ciento después del primer año. Apple requiere que la facturación se realice a través de su sistema, pero hace excepciones para las aplicaciones que ofrecen transmisión de música y video, libros y algunos servicios en la nube en los que un usuario puede haber comprado directamente una suscripción del desarrollador.

No es necesario que las aplicaciones de transporte compartido y entrega de alimentos utilicen la red de pago de Apple. Y algunas aplicaciones de redes sociales como Snapchat e Instagram ganan dinero con la publicidad, lo que evita que Apple se lleve una parte.

Cuando los ejecutivos de la tienda de aplicaciones de Apple se reúnen con desarrolladores de alto perfil, a veces los alientan a implementar compras y suscripciones en la aplicación. Algunos interpretan el mensaje de esta manera: su aplicación ha disfrutado de los beneficios de la App Store sin contribuir a su éxito financiero, según una persona familiarizada con las reuniones.

Esa idea hizo eco en junio cuando una actualización de la aplicación de correo electrónico Hey fue excluida de la App Store porque el desarrollador se negó a implementar una forma de registrarse en la aplicación, lo que le daría a Apple el 30 por ciento de sus ingresos.

Después de que el desarrollador se quejó públicamente, Apple dijo que la aplicación puede permanecer mientras siga las pautas de revisión de la aplicación, independientemente de la implementación de compras o suscripciones en la aplicación.