Los nuevos Edison o González Camarena… ¿serán computadoras?

Las computadoras que usan inteligencia artificial (IA) están descubriendo medicinas, diseñando mejores palos de golf y creando videojuegos. ¿Pero son inventoras?

Las oficinas de patentes de todo el mundo están lidiando con la cuestión de quién, si es que alguien, posee las innovaciones desarrolladas con IA. La respuesta puede cambiar lo que es elegible para protección y quién se beneficia cuando la inteligencia artificial transforma industrias enteras.

“En este momento, hay máquinas que hacen mucho más por sí mismas que ayudar a un ingeniero, un científico o un inventor a hacer su trabajo”, dijo Andrei Iancu, director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

“Llegaremos a un punto en el que una corte o legislatura dirá que el ser humano está tan desconectado que en realidad no contribuyó al proceso inventivo”.

La ley de Estados Unidos dice que solo los humanos pueden obtener patentes, dijo Iancu. Es por eso que la oficina de patentes ha estado recopilando comentarios sobre cómo lidiar con los inventos creados a través de la inteligencia artificial y se espera que publique un documento este año.

Del mismo modo, la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, una agencia dentro de las Naciones Unidas, junto con las agencias de patentes y derechos de autor de todo el mundo, también están tratando de determinar si las leyes o prácticas actuales deben revisarse para las invenciones de IA.

El debate se produce cuando algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo buscan monetizar inversiones masivas en inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, describió a la IA como “más profunda que el fuego o la electricidad”. Microsoft ha invertido mil millones de dólares en la compañía de investigación Open AI. Ambas firmas tienen miles de empleados e investigadores presionando para avanzar en tecnología de punta y trasladar las innovaciones de IA a los productos.

La supercomputadora de IBM, Watson, está trabajando con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en un laboratorio de investigación para desarrollar nuevas aplicaciones de IA en diferentes industrias, y algunas de las compañías más grandes de China están compitiendo con las empresas estadounidenses invirtiendo mucho dinero.

El mes pasado, la Oficina Europea de Patentes rechazó las solicitudes del propietario de una “máquina de creatividad” de inteligencia artificial llamada Dabus, y dijo que existe un “claro entendimiento legislativo de que el inventor debe ser una persona”. En diciembre, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido rechazó peticiones similares, señalando que la IA nunca fue contemplada cuando se redactó la ley.

“Cada vez más, las compañías top tienen IA más autónoma y no están seguras de si pueden encontrar a alguien que califique como inventor”, dijo Ryan Abbott, profesor de derecho de la Universidad de Surrey en Inglaterra. “Si no puede obtener protección intelectual, es posible que no quieran usar IA”.

Abbott y Stephen Thaler, fundador de Imagination Engines, con sede en St. Louis, presentaron solicitudes de patente en numerosos países para un contenedor de alimentos y un “dispositivo que atrajera una mayor atención”, clasificando a la máquina Dabus como el inventor.

El objetivo, dijo Abbott, era obligar a las oficinas de patentes a enfrentar el problema. Él aboga por señalar a la computadora que hizo el trabajo como inventora y que la empresa propietaria de la máquina también tenga una patente. Aseguraría que las empresas puedan obtener un retorno de su inversión y mantener un nivel de honestidad sobre si es una máquina o un ser humano quien está haciendo el trabajo, explicó

A las empresas “realmente no les importa quién figura como inventor, pero les importa si pueden obtener una patente”, aseguró Abbott. “Realmente no diseñamos la ley con esto en mente, entonces ¿qué queremos hacer al respecto?” .

Aun así, para muchos expertos e investigadores de IA el campo no está lo suficientemente avanzado como para considerar a un algoritmo como inventor.

‘Solo herramientas informáticas’

“Incluir un sistema de IA como coinventor parece un truco más que un requisito”, dijo Oren Etzioni, director del Instituto Allen de Inteligencia Artificial en Seattle. “A menudo usamos las computadoras como herramientas para generar tecnología patentable, pero no enumeramos nuestras herramientas como coinventores. Los sistemas de IA no tienen derechos de propiedad intelectual, son solo herramientas informáticas”.

El estado actual de la IA debería posponer esta pregunta durante mucho tiempo, dijo Erik Brynjolfsson, director de la Iniciativa del MIT sobre la economía digital, quien sugirió que el debate podría ser más apropiado en un “siglo o dos”.

Los investigadores están “muy lejos de la IA como la de ‘The Terminator’”.

Hasta ahora, el software no puede seguir el método científico: desarrollar independientemente una hipótesis y luego realizar pruebas para probarla o refutarla.

En cambio, la IA se usa con frecuencia para “fuerza bruta”, donde simplemente “agilizaría un montón de posibilidades y vería qué funciona”, dijo Dana Rao, asesora de Adobe.

Humano vs. Máquina

“La pregunta no es ‘¿puede una máquina ser un inventor?’, es “¿puede una máquina inventar?”, dijo Rao. “No puede de la manera tradicional que vemos la invención”.

Se otorga una patente a algo que es “nuevo, útil y no obvio”. A menudo, eso significa descubrir lo que una persona en el campo entendería como nueva, por ejemplo, un investigador de laboratorio con conocimientos.

Ese análisis se sesga cuando los tribunales y las oficinas de patentes tienen que comparar el trabajo de un programa de software que puede analizar un número exponencialmente mayor de opciones que incluso un gran equipo de investigadores humanos.

“Alguien debe haber creado la máquina, alguien debe haber entrenado la máquina y alguien debe haber presionado el botón ‘on’”, dijo Kate Gaudry, abogada de patentes de Kilpatrick Townsend & Stockton en Washington.

“¿Creemos que esas actividades son suficientes para contar como contribuciones humanas al proceso de invención? En caso afirmativo, la ley actual es suficiente“.

Aun así, dijo Rao, debe haber alguna forma de ayudar a las empresas que usan IA para proteger sus ideas. ¿Quién es el dueño?

La evolución de la IA significa que, en algún momento, el papel de los humanos en ciertos tipos de innovación disminuirá.