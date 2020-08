Los influencers en los mercados: un mundo entre camaradas… y serpientes

Los traders novatos tienen preguntas. ¿Qué es un fondo cotizado en bolsa? ¿Qué es una acción de valor? ¿Qué es un nivel de resistencia?

Errol Coleman está listo con un video explicativo. Señalando una línea trazada en la parte superior de un pico en el precio de las acciones, dice: 'Ya sabemos que esto es una resistencia, porque trató de subir y fue rechazado'.

Coleman, con casi 158 mil seguidores en TikTok y más de 5 mil suscriptores de YouTube, es uno de los crecientes influencers en las redes sociales que buscan educar a los inversionistas novatos.

No es un profesional de las inversiones; de hecho, todavía está en la universidad. La buena fe financiera es rara entre estos influencers. Eso no significa que su información sea inútil, pero no se parece en nada a los consejos de los profesionales que están extrayendo datos del mercado con robots. Y los peligros de invertir no desaparecen solo porque las acciones hayan protagonizado uno de los mayores repuntes de la historia.

Aún así, la demanda de cómo hacer inversiones está fuera de serie. Los videos de TikTok en #robinhoodstocks tienen más de 3.1 millones de visitas, y Coleman está cerca de la parte superior del # daytrading del sitio. El estudiante de último año de Adams State University en Colorado, que estudia Marketing Empresarial, ofrece explicaciones sobre todo, desde detectar un short squeeze (un crecimiento rápido en el precio de una acción) hasta el comercio de acciones de un centavo.

Si bien los inversores de Robinhood han elegido a algunos de los mayores ganadores durante el último repunte, estudio tras estudio ha demostrado que vencer al mercado con una cartera gestionada activamente es casi imposible con el tiempo.

Esto no ha impedido que muchas personas se sumerjan en las negociaciones por primera vez. Es por eso que las instituciones financieras establecidas ofrecen sus propios manuales. Charles Schwab Corp, por ejemplo, explica qué es un ETF para ayudar a los principiantes entre los 1.7 millones de personas que abrieron cuentas de corretaje con la empresa en el segundo trimestre de 2020, un aumento del 328% anual.

‘Camaradería’

Muchos inversores jóvenes ya pasan mucho tiempo en las redes sociales, por lo que esos sitios son plataformas de inicio fáciles para las búsquedas. Y a la multitud de Robinhood parece gustarle recibir respuestas de sus compañeros.

Ben Pryor, un influencer de 22 años, dijo que ver a un joven hablar sobre acciones 'hace que otras personas se sientan como, 'oye, yo también puedo hacer estas cosas''.

Pryor, quien se especializó en economía y comunicaciones en la Universidad de Connecticut, publicó su primer explicador de acciones de TikTok durante la venta masiva inducida por el virus. Se despertó a la mañana siguiente y descubrió que tenía 4 mil nuevos seguidores. Sus filas han aumentado a más de 109 mil, junto con más de mil suscriptores en YouTube.

Uno de los fanáticos de Pryor, Sam Masten, estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que aprender sobre el mercado de valores lo ha ayudado a involucrarse 'mucho más en las noticias y lo que está sucediendo en los Estados Unidos que antes'.

Tanto Pryor como Coleman están trabajando para aferrarse a sus seguidores. TikTok fue favorecido durante mucho tiempo por la mayor probabilidad de volverse viral en comparación con un YouTube saturado de contenido, pero la incertidumbre sobre el futuro de la aplicación ha llevado a ambos a reforzar sus identidades en otras redes sociales.

A diferencia de otros influencers, Pryor rara vez comparte sus selecciones de acciones actuales. Cuando se le preguntó cuál será la próxima gran acción, dijo: 'Les digo que no puedo predecir el futuro; tienen derecho a tomar sus propias decisiones'.

No todo el mundo está igualmente restringido. Eso es motivo de preocupación para otros influencers y asesores financieros tradicionales.

‘Ojo con las serpientes’

Brad Klontz, psicólogo y planificador financiero certificado con presencia en YouTube y TikTok, se ha enfurecido con todos los consejos engañosos que encuentra en línea.

'Lo que vi fue un montón de gente diciéndole a la gente qué acciones comprar', dijo en una entrevista, y esto estaba dirigido a 'gente joven, impresionable, de clase media que era como yo, desesperada por intentar mejorar su situación.'

Un peligro para los inversionistas novatos es ser víctima de los ‘pump-and-dump’, esquemas que intentan aumentar el precio de una acción con recomendaciones basadas en declaraciones falsas, engañosas o exageradas.

John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer & Co, dijo que le preocupa la mentalidad de 'hágalo usted mismo (...) especialmente para las personas que son novatos y no entienden las ramificaciones'.

Señaló que las lecciones de un minuto no pueden acercarse a lo que los inversores pueden obtener de un mentor financiero.

“Es como una serpiente de cascabel en el jardín”, dijo Stoltzfus. 'Si hay una serpiente de cascabel en el jardín, es mejor que no entres descalzo'.

Jerry Braakman, director de inversiones de First American Trust, cree que las redes sociales pueden ser útiles para llevar a los jóvenes al mundo de la inversión. Pero advirtió que aún deben pensar por sí mismos.

Uno de los problemas con todas esas historias de éxito en Twitter y TikTok, dijo, es que 'todo el mundo presenta la mejor parte de su vida y no todas las cosas que salieron mal'.

Sin embargo, se puede ganar dinero como influencer. Los anuncios de YouTube proporcionan ingresos a los usuarios populares. TikTok no se monetiza, pero las marcas y aplicaciones a menudo pagan a los influencers en función de la cantidad de usuarios nuevos que traen. Pryor también vende un curso educativo de 10 dólares.

Coleman dijo que el dinero no es su principal motivación, aunque eventualmente le gustaría comprar mejores equipos de producción de video. En cambio, al recordar sus días como un joven de 18 años que no podía hacer que sus amigos hablaran sobre el mercado de valores, está feliz enseñando porque 'cuanto más doy, más obtengo'.