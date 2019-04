Los 3 secretos de Google para ‘volar’ en la nube

Thomas Kurian tomó el timón de Google Cloud hace apenas 10 semanas y tiene mucho trabajo por hacer: posee 9.5 por ciento del mercado, mientras que sus competidores, Amazon y Microsoft dominan casi el 50 por ciento.

Sin embargo, el viento sopla a su favor: el crecimiento de Google en la industria de cómputo en la nube es de 81.7 por ciento, superior al de Microsoft, de 75.9 por ciento y al de Amazon, de 46.3 por ciento, de acuerdo con la consultora Canalys.

En una reunión con periodistas en el marco del evento de la tecnológica Next 2019, el nuevo directivo reveló los tres pilares que guiarán el rumbo de Google Cloud.

El primer elemento que Google Cloud ofrece a sus clientes es infraestructura de alta calidad, aseguró Kurian.

“Tenemos tres importantes capacidades, la primera es lo que llamamos infraestructura de muy alta escala, muy segura, muy confiable, para que la gente no tenga que construir y operar sus centros de datos”, señaló.

La segunda clave de la tecnológica es proveer una plataforma de transformación digital con cinco servicios para sus clientes: administración de datos a gran escala, ayuda para desarrollar aplicaciones, permitirles hacer análisis y apoyarlos en la toma de decisiones, así como utilizar inteligencia artificial en formas creativas y colaborar con lo que necesiten.

La tercera clave de Google para conquistar a más clientes y que se unan a su nube es desarrollar soluciones específicas para cada industria.

“Estamos construyendo para varias industrias soluciones extremadamente específicas, como para salud, retail, medios, entre otras”, detalló Kurian.

En el caso de salud, Google desarrolló una tecnología que permite a las instituciones tener acceso a los resultados unificados por paciente a través de un registro médico electrónico, pese a que la información sea generada por diferentes hospitales o doctores.

“Un segundo ejemplo es para medios: muchas empresas de medios tienen catálogos enormes de información que han registrado por años, por ejemplo, hay millones y millones de horas de televisión de deportes, pero al día siguiente de que se graba, probablemente no se vuelva a usar y no es porque a nadie le interese, sino porque no es posible encontrarla. Tenemos una herramienta que realmente entiende el video, la computadora ve el video y lo clasifica sin asistencia de humanos”, explicó.