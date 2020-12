Los 10 mejores videojuegos de 2020

Si bien 2020 fue devastador para la mayor parte del mundo, el negocio de los videojuegos estaba en auge. La producción se vio obstaculizada por la gente que trabajaba desde casa, pero las ventas se dispararon y los juegos fueron tan buenos como siempre.

Para cualquiera que busque distraerse durante la temporada navideña, aquí hay un resumen de los mejores títulos de este año.

Hades: una aventura "roguelike" ambientada en el inframundo griego, Hades mezcla el juego de combate de Diablo con esa sensación adictiva de "solo un intento más" de Spelunky o The Binding of Isaac. Cada vez que mueres, tienes que empezar de nuevo desde el principio, pero siempre sentirás que estás logrando algo y la historia te mantendrá enganchado sin importar cuánto tiempo juegues.

Final Fantasy VII Remake: esta reinvención de PlayStation 4 del juego de rol distópico de 1997 Final Fantasy VII no es solo una versión moderna de un clásico. Es una rumia sobre lo que realmente significa rehacer una obra de arte.

Call of the Sea: es 1934. Eres Nora Everhart en una expedición a una isla frente a Tahití en busca de tu marido desaparecido, Harry. Lo que encuentras es una mezcla del juego de aventuras Myst y las obras del escritor de ficción de terror HP Lovecraft, así como rompecabezas elaborados y una gran historia.

Demon's Souls: ambientada en un mundo en ruinas lleno de muerte y decadencia, la gran exclusiva de PlayStation 5, una nueva versión del título de 2009 del mismo nombre, no es para los débiles de corazón. Al igual que otros juegos del desarrollador FromSoftware, esta es una de las experiencias más desafiantes que puede tenerte sentado frente a un televisor. Pero si eres persistente, también puede ser uno de los más satisfactorios.

Assassin's Creed Valhalla: cada nuevo juego de la serie Assassin's Creed de Ubisoft Entertainment sigue mejorando. Esta vez, nos vamos al siglo IX para un paseo vikingo por Noruega e Inglaterra, lleno de incursiones, tesoros y encantadores misterios.

Fall Guys: Ultimate Knockout: Juegas como una de las sesenta criaturas parecidas a gominolas que compiten por el dominio en una serie de elaborados minijuegos. Los resultados son divertidos, caóticos y adictivos.

Paper Mario: The Origami King: Nintendo ha utilizado tradicionalmente su serie Paper Mario para experimentar con juegos extraños y extravagantes. El Rey de Origami no es una excepción, con un extraño sistema de batalla basado en anillos y un diálogo que nunca dejó de hacerme sonreír.

Bugsnax: estas criaturas son en parte insectos y en parte bocadillos. Está Fryder, una araña hecha de patatas fritas; Pineantula, una tarántula de piña; Spuddy, un cangrejo de patata al horno, etc. Tu trabajo en este juego es fotografiarlos, rastrear sus movimientos, descubrir cómo atraparlos y disfrutar de una historia caprichosa protagonizada por un elenco de personajes sorprendentemente profundo. Bugsnax es particularmente bueno para jugar con niños.

Ori and the Will of the Wisps: uno de los juegos más hermosos del año, este juego de plataformas en 2D es inquietante y encantador. Juegas como un guardián llamado Ori en un mundo lleno de criaturas enérgicas que recuerdan vagamente al folclore europeo. Hay una ligereza en el movimiento de Ori que nunca pasa de moda: es una maravilla hacer doble salto y deslizarse por estos hermosos paisajes.

Jackbox Party Pack 7: No hubo cenas grupales ni cócteles este año, pero al menos hubo Jackbox. En lugar de aventurarnos y arriesgarnos a propagar o contraer enfermedades, mi esposa y yo pasamos la mayor parte de los fines de semana de 2020 en Facetime con amigos, riéndonos con juegos como Quiplash, un juego de bromas y uno de los más destacados de Jackbox. Esperamos que pronto podamos volver a hacerlo en persona.

También te puede interesar:

Ya probamos la nueva PlayStation 5 y esto es lo que tienes que saber

El 'fiasco' de Cyberpunk 2077 representa una mala noticia para los gamers: los videojuegos serán más caros