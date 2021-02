Llega personaje a Smash, nueva entrega de Mario y ¿qué hay de Zelda?: esto pasó en Nintendo Direct

La compañía de videojuegos Nintendo llevó a cabo este miércoles su presentación Direct para mostrar los juegos que están próximos a estrenarse en Switch, así como el nuevo personaje para Smash Bros y algo de The Legend of Zelda.

Nintendo Direct comenzó con la revelación del nuevo personaje para Super Smash Bros Ultimate. Se trata de Pyra, que es una de las principales en el juego Xenoblade Chronicles 2.

Por supuesto, Pyra no viene sola. Podrás utilizar también a Mythra, su personalidad alternativa. Ambas estarán disponibles a partir de marzo.

Por otra parte, quizá no es la carta más fuerte de Mario, pero llega una nueva entrega. ¿Te imaginas cuál es?

Mario en su versión de golfista llega a Nintendo Switch con Mario Golf Super Rush, que sale a la venta el 25 de junio y hoy mismo se puede preordenar. Podrás jugar en modo historia con tu personaje Mii.

Ahora una mala y una buena sobre Zelda.

Primero la mala: los fanáticos de The Legend Zelda: Breath of the Wild tendrán que esperar más para noticias sobre la secuela. Nintendo dijo que todavía estaba en desarrollo.

La buena: The Legend of Zelda: Skyward Sword, original para Wii y lanzado en 2011, llega ahora a Switch en su versión HD. Saldrá a la venta el 16 de julio, misma fecha en que sale un Joy-Con temático de la saga. Se podrá jugar con los controles intuitivos y también con botones, por lo que usuarios del Switch Lite no tendrá de qué preocuparse.

¿Qué más llega a Nintendo Switch? Estos fueron algunos de los anuncios:

-Dos clásicos de Nintendo en Japón llegan por primera vez a Europa. Se trata de los dos títulos de Famicom Detective Club, que salen 14 de mayo.

-Samurai Warrios 5 es la última entrega de la saga. Llegará al Switch en el verano de este año.

-Legend of Fana llega a Switch con gráficos en HD. Se hicieron cambios y mejoras al soundtrack, aunque igual puedes elegir el original. Sale el 24 de junio de este año.

-Monster Hunter Rise es otro de los videojuegos que llegará al Nintendo Switch a partir del 26 de marzo.

-¿Más juegos? Nintendo anunció los siguientes: Tales from the borderlands (24 de marzo), Capcom Arcade Stadium (ya disponible) con los clásicos juegos arcade como King of Fighters; Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse (16 de marzo); No more heroes III (27 de agosto); Neon White (invierno 2021); DC Super Hero Girls Teen Power (4 de junio); Plants vs. Zombies Battle for orville (19 de marzo); Miltopia (21 de mayo).

Y no es todo...

-Project Triangle Strategy, que es todavía un título provisional, llegará a Switch en 2022. Sin embargo, ya puede ser descargado el demo beta para jugarlo.

-Star Wars Hunters (disponible más adelante este año); Knockout City (21 de mayo de 2021); World's End Club (28 de mayo); Hades en formato físico (19 de marzo); Ninja Gaiden Master Collection, una recopilación de tres títulos de la saga (10 de junio).

-Lo último que presentó Nintendo en el evento fue un avance del juego Splatoon 3, el cual llegará hasta 2022.

