Las dudas ensombrecen la llegada de los nuevos iPhones

Apple ha sido el centro de atención últimamente, haciendo frente al escrutinio antimonopolio de su sistema operativo móvil y librando una batalla legal con el creador de Fortnite, Epic Games, por su App Store. Sin embargo, estos sucesos no son nada en comparación con el evento insignia de la compañía la próxima semana: la presentación de sus últimos iPhones.

A pesar de todo lo que se habla sobre el cambio de Apple a servicios y suscripciones, el negocio del gigante tecnológico aún depende de sus productos de hardware principales, por lo que la presentación del martes será crucial para los inversionistas. No obstante, podría haber un problema este año. La característica más preciada, es decir la capacidad inalámbrica de quinta generación, podría no estar lista para el amplio propósito de uso.

Se espera que la compañía con sede en Cupertino, California, presente cuatro nuevos modelos de iPhone con capacidades 5G, así como un diseño físico diferente y una mayor variedad de tamaños de pantalla, informó Bloomberg News el mes pasado. Apple ya está promocionando los atributos de la nueva tecnología: a principios de esta semana, envió a los medios de comunicación una invitación al evento del martes con el juego de palabras “Hi, Speed” (Hola, velocidad) como asunto, haciendo referencia a las nuevas y rápidas redes 5G.

Los inversionistas apuestan que los iPhones serán un éxito rotundo y estimularán a los consumidores a actualizarse. Las acciones de Apple han subido más de 50 por ciento este año y ahora cotizan a aproximadamente 31 veces las ganancias de los próximos cuatro trimestres, casi el doble de su promedio histórico de cinco años de 16.

Además, esas estimaciones de ganancias incluyen supuestos altos. Por ejemplo: Morgan Stanley pronostica que las ventas del iPhone de Apple crecerán 28 por ciento en su año fiscal que termina en septiembre de 2021. Esto marcaría un cambio drástico frente a la caída de 14 por ciento en las ventas en el año fiscal 2019 y la disminución estimada de 7 por ciento para 2020.

Una valoración elevada estaría bien si los nuevos iPhones se venden bien, pero la deslucida realidad que rodea el estado actual de las redes 5G podría conducir a una demanda decepcionante.

PC Mag evidenció que la nueva tecnología inalámbrica a menudo era más lenta que la 4G después de realizar recientemente pruebas en 26 ciudades de Estados Unidos. Agregó que “los resultados de 5G fueron decepcionantes para todos los operadores”. El diario The Washington Post tuvo conclusiones similares y no encontró mejoras en la velocidad de los teléfonos 5G y, en muchos casos, fueron más lentos. Hay varias razones técnicas que explican los resultados mediocres; pueden oscilar entre un uso más frecuente del espectro 5G de “banda media” más lento y la anémica cobertura del servicio de onda milimétrica 5G más rápido. En pocas palabras, la experiencia 5G para los operadores inalámbricos de Estados Unidos, en la mayoría de los casos, no es mejor que la 4G en este momento. Tomará tiempo, así que ¿para qué gastar cientos de dólares para una actualización ahora?

Las cifras clave de la industria ya están reduciendo las expectativas. Hace unas semanas, John Stankey, director ejecutivo de AT&T, dijo que la demanda del iPhone 5G podría no ser tan fuerte como se anticipaba debido a la incertidumbre económica generada por la pandemia y mejoras de la velocidad inalámbrica que no son tan significativas.

Antes de Stankey, Hock Tan, director ejecutivo del fabricante de chips para iPhone Broadcom, respondió a una pregunta sobre las tendencias a corto plazo para 5G en una llamada a inversionistas diciendo: “Para ser honesto, no sabemos qué tan rápido será el giro hacia 5G”. Es bastante revelador cuando el líder de uno de los mayores proveedores de chips inalámbricos de Apple parece dudar al momento de elogiar el motor de crecimiento del que más se habla en su industria.

Incluso si la cobertura de la red 5G fuera espectacular, hay otro problema. Casi todas las aplicaciones móviles más utilizadas, incluidas TikTok, Instagram y FaceTime, funcionan bien en redes 4G. Simplemente no se necesita una red 5G en este momento. Por supuesto, algún día habrá nuevas aplicaciones increíbles que requerirán velocidades más rápidas, pero aún no han llegado.

En medio de la expectativa y el entusiasmo frente al evento del martes, sería prudente que los inversionistas de Apple reevaluaran sus riesgos.

La opinión del articulista no coincide necesariamente con la de Bloomberg. Ni con la de El Financiero.