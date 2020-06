Las 3 grandes tecnológicas que negarán software de reconocimiento facial a la policía tras caso Floyd

Microsoft se convirtió en la tercera compañía tecnológica grande en anunciar que no va a venderle su software de reconocimiento facial a la policía, luego de medidas similares adoptadas por Amazon e IBM.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que la compañía no venderá software de reconocimiento facial a los departamentos de policía de Estados Unidos hasta que haya leyes vigentes que rijan el uso de dicha tecnología, haciendo la promesa un día después de que su rival Amazon detuviera un uso similar para un año.

"Este es un momento en el tiempo que realmente nos llama a escuchar más, aprender más y, lo más importante, hacer más", dijo en la entrevista. "Dado eso, hemos decidido que no venderemos reconocimiento facial a los departamentos de policía en los Estados Unidos hasta que tengamos una ley nacional basada en los derechos humanos que regirán esta tecnología".

Smith también dijo que la compañía revisará otros usos del software de reconocimiento facial, que no especificó. Microsoft tiene un comité interno que analiza cuándo debería vender el software a clientes particulares. Los criterios del grupo no son públicos y Microsoft se ha negado a proporcionarlos, aparte de algunos ejemplos de casos en los que optó por rechazar contratos

El presidente de Microsoft elogió las acciones de IBM y Amazon mientras renovaba su llamado a una legislación nacional para regular la tecnología. Ha estado instando a los legisladores a adoptar una postura sobre el software de reconocimiento facial durante dos años, pero un proyecto de ley en el estado natal de Microsoft, Washington, que tomó prestado mucho de sus propuestas, ha fallado dos veces.

"Si todas las empresas responsables en este país ceden este mercado a aquellas que no están preparadas para ponerse de pie, no necesariamente serviremos al interés nacional o la vida de los negros y afroamericanos de este pozo nacional", dijo. dijo. "Necesitamos que el Congreso actúe, no solo las empresas tecnológicas".

Mientras tanto Amazon dijo el miércoles que implementará una moratoria de un año sobre el uso policial de su software de reconocimiento facial, lo que se traduce en un cambio importante en el rumbo de una compañía que ha sido uno de los defensores más estridentes de la controvertida tecnología.

La compañía hará una pausa en el uso de la aplicación de la ley del software para darles a los legisladores tiempo para regular una tecnología que ha suscitado debate durante años y ha puesto de relieve una incómoda atención en la división de computación en la nube de Amazon.

La medida se produce en medio de protestas sobre la brutalidad policial y el prejuicio después de que un oficial mató a un hombre negro desarmado, George Floyd. La tecnología de reconocimiento facial se ha demostrado en experimentos que a veces tiene dificultades para identificar a las personas con piel más oscura, recordando a los grupos activistas en torno a los cuales el Gobierno del pasado se extralimitó en la violación de las libertades civiles.

Nina Lindsey, una portavoz de Amazon, declinó hacer comentarios más allá de una publicación de blog de dos párrafos que anunciaba la medida.

"Hemos abogado por que los gobiernos establezcan leyes más estrictas para regular el uso ético de la tecnología de reconocimiento facial, y en los últimos días, el Congreso parece estar listo para asumir este desafío", dijo la compañía. "Esperamos que esta moratoria de un año pueda darle al Congreso suficiente tiempo para implementar las reglas apropiadas, y estamos listos para ayudar si se lo solicitan".

Por su parte, International Business Machines, anunció el lunes que salía del mercado de reconocimiento facial para el Gobierno. El CEO Arvind Krishna envió una carta al Congreso de Estados Unidos en la que anunciaba que dejaría de proporcionar programas y sistemas de reconocimiento facial, de acuerdo con El Mundo. En opinión de Krishna ha llegado el momento de que la sociedad se plantee cómo utilizan estos sistemas los cuerpos y fuerzas de seguridad.

IBM, según el documento, querría trabajar junto al Congreso en "la búsqueda de la justicia y la igualdad racial" y considera que esto debería hacerse con una reforma de la policía, su tecnología y la educación. La tecnológica "se opone firmemente y no aprueba el uso de cualquier tecnología" -ya sea de reconocimiento facial o no que se utilice para "la vigilancia masiva", "la caracterización racial" y cualquier "violación de los derechos y libertades humanos".

Estas medidas se producen en medio de diversas y violentas protestas sobre la brutalidad y el prejuicio de la policía después de que un oficial de policía matara a un hombre afroamericano desarmado, George Floyd. La tecnología de reconocimiento facial ha demostrado en experimentos que a veces tiene dificultades para identificar a las personas con piel más oscura.