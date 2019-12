La política 'invade' Twitter: AMLO y Calderón, entre las 3 cuentas más mencionadas de 2019 en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Felipe Calderón son polos opuestos. Difieren en temas que van desde la estrategia de seguridad en el país hasta el dejar de involucrar a los hijos de ambos en sus 'peleas'. Ambos políticos representan a sectores contrarios de la sociedad, lo que los vuelve protagonistas de la vida pública... y también de Twitter.

Tanto López Obrador como Calderón fueron parte vital de las interacciones en Twitter en 2019. Los dos políticos 'invadieron' a tal grado la plataforma que formaron parte del top 3 de más mencionados en México.

Según cifras internas de Twitter presentadas este martes, las cuales van del 1 de enero al 15 de noviembre de 2019, el usuario del presidente de México (@lopezobrador_) fue el segundo más mencionado del país en el año.

López Obrador tuvo un total de 31 millones 407 mil 234 menciones.

Por su parte, Calderón Hinojosa, presidente del país de 2006 a 2012, acumuló 9 millones 440 mil 157 menciones de su cuenta @FelipeCalderon. Aunque estuvo muy por debajo de AMLO, esto le bastó al exmandatario para 'colarse' como el tercer usuario más mencionado del país en 2019.

"Hay que recordar que Twitter sirve a la conversación pública. En Twitter vas a hablar de lo que está pasando, por ende las figuras políticas lideran conversaciones públicas. Tú te quieres enterar qué está pasando en el país, qué está pasando en la ciudad. Es natural que estas figuras estén recibiendo atención por lo que están diciendo, por las interacciones que están generando", dijo en entrevista con El Financiero, Hugo Rodríguez, director de política pública de Twitter en América Latina de habla hispana.

Las interacciones entre López Obrador y Calderón no son directas en la plataforma, pero sí suele haber réplica: mientras el segundo escribe por Twitter, el primero contesta en la conferencia mañanera, lo cual genera temas para discutir en la plataforma.

Sobre esto, Rodríguez comentó que recomiendan a políticos el buen uso de Twitter, más allá de si las interacciones son positivas o negativas.

"Nosotros no hablamos de positivo o negativo. Yo creo que hay buenos usos y malos usos de Twitter. El uso óptimo que nosotros recomendamos mucho a los políticos y quienes utilizan Twitter es que interactúen, que recuerden que Twitter no se trata de simplemente que tu punto de vista lo vean las personas, sino conversar. Ojalá veamos cada vez más políticos que utilizan Twitter para diálogos ciudadanos", indicó el directivo de la red social.

En relación con uno de los temas que generó más fricción entre López Obrador y Calderón (la vinculación, por parte del Gobierno de México, del hijo del exmandatario en una red de bots), Rodríguez añadió que Twitter no está exento de automatización, pero que esto no determina las conversaciones en la plataforma.

"Cuando surgen conversaciones públicas, es muy difícil asumir que todo es artificial. Si yo estoy hablando de un tema que es conversación y hay automatización, la regla no es 'Es conversación porque hay automatización'. Tú vas a hablar de lo que decía el señor presidente sobre el aeropuerto, haya o no automatización. Tú vas a hablar de lo que dijo en la mañanera, haya o no haya automatización. Como te dije, estamos combatiendo la automatización. Pero más importante aún: hay que entender, como partidos políticos, como gente de interés pública en Twitter, que ser tendencia no puede ser tu objetivo", señaló Hugo Rodríguez.

Aquí te dejamos el top 5 con los usuarios más mencionados en México en 2019:

1. BTS (@BTS_twt): 59 millones 325 mil 522 menciones

2. AMLO (@lopezobrador_): 31 millones 407 mil 234

3. Felipe Calderón (@FelipeCalderon): 9 millones 440 mil 157

4. Sheinbaum (@Claudiashein): 4 millones 647 mil 790

5. Aristemo fans (@AristemoFans): 4 millones 621 mil 114