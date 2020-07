La pandemia trajo una solución para un grave problema del Brexit: las visas de trabajo

La pandemia enseñó a los ejecutivos de tecnología de Gran Bretaña que los negocios pueden ocurrir incluso si todos trabajan desde casa. Esa lección proporciona una fuente de alivio a medida que se acerca la salida a fin de año de la nación de la Unión Europea.

Una gama de altos miembros de la industria dice que tener que construir fuerzas de trabajo remotas casi de la noche a la mañana en respuesta al coronavirus ha transformado la forma en que abordarán el reclutamiento después del Brexit. Está surgiendo un consenso general sobre esto: los ejecutivos se mantendrán locales a la sede, pero la mayoría de los otros roles no.

Este enfoque puede disminuir la necesidad de visas de trabajo, algo que podría ser un gran beneficio para una industria donde casi una quinta parte de sus trabajadores nacen fuera de Gran Bretaña. Aunque el trabajo remoto tiene límites, la posibilidad de atraer y mantener una fuerza laboral dispersa sugiere que la industria de la tecnología, y tal vez otras empresas de servicios como el reclutamiento, están en una posición más sólida para sobrevivir al Brexit de lo que podrían haber esperado antes de la propagación de COVID-19.

Anteriormente, al desarrollador de videojuegos Codemasters Group “no le gustaba que la gente trabajara desde muy lejos", dijo Frank Sagnier, su director ejecutivo. Ahora, el trabajo remoto no es un problema en las consideraciones de personal, y la compañía tiene mucha más flexibilidad para reclutar talento.

"Si es difícil a través de las visas y las leyes Brexit que van a salir, sabemos que podemos hacerlo sin tener que transferir a nadie", dijo. “Eso hace una gran diferencia para nosotros. Es un gran alivio".

La promesa de la campaña Leave de poner fin a la libre circulación de los ejecutivos de negocios ha alarmado a quienes han confiado en el acceso ilimitado al personal durante décadas. Los negociadores aún no han acordado los términos de una nueva relación comercial con la Unión Europea.

A partir de enero, un sistema de inmigración basado en puntos entrará en vigencia en Gran Bretaña.

Los trabajadores que desean una visa deben demostrar que pueden hablar inglés, tener una oferta de trabajo verificada y alcanzar un umbral de puntos basado en sus habilidades, calificaciones y posibles salarios.

Revelación pandémica

Para Paul Sulyok, CEO del minorista de software digital Green Man Gaming, la experiencia pandémica de su compañía fue una revelación. Tenía alrededor de 100 empleados en Londres cuando se produjo la pandemia, y algunos pidieron regresar a sus países de origen. Trabajaron "con mucho éxito" desde esos lugares, y la compañía ha contratado remotamente a varias personas de fuera de la capital”.

"Me abrió los ojos y los de la alta gerencia", dijo Sulyok. Cuando se le preguntó si esto afectaría sus planes para el negocio una vez que se apliquen las reglas de visa posteriores al Brexit, dijo, "ha cambiado fundamentalmente la forma en que vemos cómo podemos y cómo queremos hacer crecer la empresa".

No solo las firmas digitales encontraron un beneficio frente al bloqueo del Brexit. La empresa de capital de riesgo Northzone, que hizo apuestas lucrativas a compañías como Spotify, recientemente comenzó a reclutar de otra forma a los pasantes.

"Por primera vez en nuestra historia lo catalogamos como un trabajo remoto", dijo Paul Murphy, socio de la firma con sede en Londres. "Esto significa que no tenemos que preocuparnos por las visas", agregó.

Y Romanie Thomas, CEO de la plataforma de reclutamiento Juggle Jobs, dijo que su startup tenía una oficina física antes de la pandemia, pero que luego se mudó a un entorno totalmente remoto: “Para nuestros vacantes de ingenieros de software, ahora estamos buscando en todo el mundo".

Conversaciones en persona

Según los datos recopilados por Frontier Economics para TechUK, un organismo de la industria, casi uno de cada cinco (18 por ciento) de los 3 millones de empleos del sector tecnológico del Reino Unido en 2017 fue ocupado por extranjeros. Muchos de ellos trabajan para las sedes británicas de los gigantes de Internet de Estados Unidos. Y podrían beneficiarse si sus líderes relajan su postura sobre el trabajo a domicilio.

Facebook, que emplea a unas 4 mil personas en el Reino Unido, podría tener a la mitad de sus empleados trabajando de forma remota durante los próximos cinco a 10 años, dijo el CEO Mark Zuckerberg en mayo. Hubo "beneficios muy claros" en esto, incluida la posibilidad de "acceder a grupos de talentos fuera de los centros tecnológicos tradicionales en las grandes ciudades".

Pero esto viene con sus propias complicaciones.

"Para los roles clave, probablemente todavía necesites encontrar formas de hacer esa conexión personal", dijo el mes pasado Johann Button, vicepresidente de negocios de Slack en Europa, Medio Oriente y África, durante la conferencia de Bloomberg Sooner Than You Think.

Desde que comenzó la pandemia, Slack se adaptó entrevistando a más personas para roles clave de lo que hubiera hecho antes, lo que resultó en que nombrara al menos a una persona "a quien nunca habíamos conocido en persona".

Después, el nuevo empleado y su gerente "salieron a caminar durante una hora en un parque local mientras mantenían el distanciamiento social", dijo Button. 'Tener esa conversación en persona es lo que hizo falta para que ambas partes se sintieran realmente cómodas".

Atractivo de Gran Bretaña

Russ Shaw, fundador del organismo industrial Tech London Advocates, advierte que otras fuentes de fricción planteadas por una combinación de COVID-19 y Brexit seguirán como una amenaza para el atractivo del Reino Unido.

"A medida que países como Estonia establezcan cada vez más Visas Nómadas Digitales, será aún más difícil atraer a trabajadores tecnológicos extranjeros para que se muden al Reino Unido", dijo. "Pueden acceder a los mismos beneficios laborales junto con un menor costo de vida en otro lugar".

Aún así, en los niveles más altos, un traslado a Gran Bretaña puede ser la mejor opción.

Esto es evidente cuando se examinan los tipos de personas que solicitan una Visa de Talento Global en tecnología digital a través de Tech Nation, un organismo de la industria utilizado por el Ministerio del Interior para respaldar las solicitudes. Esto permite a los empresarios vivir en el Reino Unido y trabajar en su industria tecnológica inicialmente durante cinco años, con posibles extensiones y más tarde residencias permanentes.

El CEO de Tech Nation, Gerard Grech, dijo que alrededor de un tercio de las solicitudes son hechas por fundadores de startups atraídos por el Reino Unido, en parte por la velocidad a la que se puede establecer un negocio en el país. Los números de solicitudes cayeron durante el inicio de la pandemia, pero ya están volviendo a los niveles anteriores a la crisis, lo que indica que el coronavirus no ha disuadido a las personas de querer ir a Gran Bretaña para crear empresas.

"En algunos de los países de donde provienen, ni siquiera pueden abrir una cuenta bancaria", concluyó.