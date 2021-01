La moraleja del caso GameStop: 'La gente está dispuesta a pagar precios estúpidos'

El drama que rodea a la minorista de videojuegos GameStop y otras acciones a las que apuntan los comerciantes influenciados por las redes sociales ha desencadenado un debate sobre el comportamiento en los mercados y lo que los reguladores deberían hacer al respecto.

Larry Tabb, jefe de investigación de la estructura del mercado en Bloomberg Intelligence, se unió al último episodio del podcast What Goes Up para discutir este tema, así como el papel que desempeñaron las empresas de compensación para hacer que Robinhood y otras corredurías restringieran el comercio de ciertos papeles.

“No estoy seguro de que quieras hacer algo allí (en el frenesí por GameStop). No estoy seguro de que existan grandes cambios que yo haría. La gente puede pagar precios estúpidos por las cosas", dijo Tabb.

Esto hace alusión a la subida en las acciones de GameStop para elevar el precio de la compañía y tratar de 'ayudarla'. Sin embargo, hay otros negocios del mismo corte en el mercado que podrían ser puntos de referencia más accesibles.

"Vas a la 'tienda de la esquina'. La leche es el triple de lo que cuesta en el supermercado. ¿No se supone que se puede cobrar eso en la Bolsa? Es mucho mejor que eso, porque puedes ir a cualquiera de las 16 Bolsas, todas pagarán el mismo precio. Así que, no estoy seguro de que haya muchas cosas que hacer (en GameStop)", detalló.

