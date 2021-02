La 'Madre de Dragones', Sheldon, Scooby-Doo... todos llegan con HBO Max a México en junio

HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia, llegará a México y al resto de Latinoamérica en junio próximo.

"La fecha exacta se las diré otro día", publicó la cuenta de Twitter de HBO Latinoamérica.

El precio de suscripción de la plataforma para la región, que llegará a competir con 'pesos pesados' como Netflix y Disney+, no fue revelado. En Estados Unidos, el servicio tiene un costo de 15 dólares.

El servicio de streaming tendrá en exclusiva series como Friends y The Big Bang Theory, que le dijeron 'adiós' a Netflix en diciembre, y será el 'hogar' de House of the Dragon, la nueva serie derivada de Juegos de Tronos que se estrenará en 2022.

Warner Brothers también utilizará la plataforma para el lanzamiento simultáneo de sus principales películas durante 2021, una estrategia adoptada por el cierre de cines provocado por la pandemia.

Entre algunos de los títulos que los suscriptores podrán ver desde la comodidad de sus casas están In the Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda; The Suicide Squad, la película de superhéroes de DC Comics, y la nueva entrega de la franquicia Matrix.