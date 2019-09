Jóvenes mexicanos ganan segundo lugar en concurso de robótica en China

Por el desarrollo de un robot inteligente, Abiel Fernández y Karen Rodríguez, estudiantes de PrepaTec, Eugenio Garza Sada, del Tecnológico de Monterrey, ganaron el segundo lugar en el Campamento de Robótica RoboMaster en Shenzhen, China.

El objetivo del robot era ganar la mayor cantidad de territorio frente a sus oponentes. Esto se logró a través de una pista donde los robots de todos los competidores tienen que pasar por lugares específicos para conseguir puntos.

Además, tienen que conquistar castillos, lo que significa que debe colocar pelotas de golf en la parte alta de la estructura.

“El campamento fue una experiencia de muchísimo crecimiento para mí. Además de ser el operador del robot, tuve la oportunidad de ser el responsable del desarrollo de todo el código de sus mecanismos. Disfruté de estar rodeado de jóvenes, que al igual que yo, comparten su pasión por la robótica”, mencionó Abiel.

Abiel ha participado en campeonatos de robótica internacionales como el FIRST Robotics Competition. A su vez, Karen ha concursado en competencias desde 2015 tales como World Robot Olympiad, First Lego League, First Tech Challenge y FIRST Robotics Competition.

Los estudiantes mexicanos fueron elegidos de entre más de mil aplicantes aproximadamente, a nivel mundial; 850 de ellos provenientes de China y 150 del extranjero.

Entre los objetivos principales de este programa destacan el desarrollar y crear contexto para la investigación y estudios de robótica, explotar el potencial de los estudiantes e impulsar su talento al siguiente nivel.

Para garantizar la calidad de enseñanza y capacitación, el campamento ofrece cursos de primer nivel, así como equipo de investigación y desarrollo.

El Campamento de Robótica RoboMaster (RoboMaster Camp), organizado por DJI, empresa especializada en tecnología de drones civiles y de imagen aérea, es un programa de capacitación en el campo de la robótica que reúne a estudiantes de alto rendimiento de preparatoria, a nivel mundial.

Los RoboMaster Camps se llevan a cabo en enero y febrero, para su edición de invierno, mientras que los de verano son durante julio y agosto en Shenzhen, China y forman parte de los programas del Torneo Mundial RoboMaster, el cual es considerado una de las competencias internacionales más avanzadas de robótica para jóvenes ingenieros.