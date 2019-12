J Balvin, el ‘rey’ de Spotify México en la década

J Balvin es el artista más escuchado en México durante la década que está por terminar, y ‘Me Rehúso’ de Danny Ocean la canción que más veces reprodujeron los mexicanos en este periodo.

“En México, el reguetón fue el género que marcó tendencia en la década, con artistas, álbumes y canciones del género ocupando la mayoría de las posiciones en los tops del país, junto con el regional mexicano y el pop”, dijo Spotify en un comunicado.

El ‘Top 5 ‘de artistas más escuchados en la década en México lo completan Ozuna, Bad Bunny, Luis Miguel, quien es el cantante mexicano más escuchado en el país, y Maluma, de acuerdo con datos de la campaña anual ‘Lo Más Escuchado’ de la plataforma.

Especial

Respecto a las ‘rolas’, el top lo completan ‘Shape of You’ de Ed Sheeran y ‘Otra vez’ de J Balvin, Zion & Lennox

Especial

En la categoría de artista femenina en los últimos diez años, Shakira fue la reina, seguida de Ariana Grande, Ha*Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

Y en la categoría de agrupación, los más escuchados fueron la Banda Sinaloense MS, seguida de Cartel de Santa y La Arrolladora Banda El Limón.

A nivel global, con más de 28 mil millones de reproducciones, Drake es el artista más escuchado en la década. Le siguieron Ed Sheeran y Post Malone.

En tanto que ‘Shape of You’ fue la canción más reproducida, seguida de ‘One Dance’, de Drake, Kyla y WizKid.

Respecto a las artistas, Ariana Grande fue la más escuchada de 2010 a 2019, seguida de Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

La plataforma fue lanzada en 2008, solamente a usuarios con invitación. En 2011 llegó a Estados Unidos. El servicio estuvo disponible en México hasta abril de 2013.

Actualmente tiene un repertorio de más de 50 millones de canciones y una comunidad de más de 248 millones de usuarios activos, con más de 113 millones de suscriptores del servicio de pago Premium, en 79 mercados.

A finales de esta semana, Spotify lanzará para los usuarios ‘Tu Año en Música’ y ‘Tu Década en Música’, en el que podrán conocer los artistas, canciones y géneros que más escucharon este 2019.

¿Y en 2019?

En este año Post Malone es el artista más escuchado en todo el mundo con más de 6 mil 500 millones de reproducciones. En cuarta y quinta posición se ubicaron Ed Sheeran y Bad Bunny.

El segundo y tercer puesto fue para Billie Eilish y Ariana Grande, quienes además fueron entre las mujeres las artistas con más ‘streams’.

“La cantante y compositora de 17 años Billie Eilish tuvo un año de infarto. Superó seis mil millones de streams solo este año, y su álbum ‘When we all fall asleep, Where do we go?’ es el más reproducido del 2019 en Spotify, marcando la primera vez que un álbum dirigido por una mujer encabeza ‘Lo Más Escuchado’”, detalló la plataforma.

La canción más escuchada en el planeta este 2019 fue ‘Señorita’ de Shawn Mendes y Camilla Cabello con más de mil millones de reproducciones, seguida por el éxito de Eilish ‘Bad guy’ con más de 990 millones.

Lo más escuchado del 2019 en México se revelará en los Spotify Awards el próximo 5 de marzo de 2020.