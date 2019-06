Huawei demanda al Gobierno de Estados Unidos

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei presentó este viernes una demanda contra el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La demanda no estuvo disponible de manera inmediata en un tribunal federal de Washington, pero el título del expediente judicial indica que la compañía también demandó a la Oficina de Industria y Seguridad y la Oficina de Control de Exportaciones.

El caso lleva por nombre 'Huawei v. U.S. Department of Commerce, 19-cv-1828, U.S. District Court, District of Columbia'.

Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista negra el mes pasado, impidiéndole adquirir software y componentes del país norteamericano.