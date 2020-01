Hamburguesa sin carne, carros voladores y otras sorpresas del CES 2020

Todos los años durante la segunda semana de enero, casi 200 mil personas se reúnen en Las Vegas para el evento más difamado y no obstante concurrido de la industria tecnológica: el Consumer Electronics Show.

La conferencia, oficialmente conocida como CES, toma la ciudad, ocupando numerosos hoteles y salones del centro de convenciones de Las Vegas. Enjambres, en su mayoría de hombres, con grandes insignias de plástico que cuelgan de sus cuellos, deambulan por los stands de exhibición de unas 4 mil 500 empresas que muestran todo, desde inodoros que pueden hablar hasta "autos voladores" que en realidad no pueden volar todavía.

Sin embargo, durante años, las compañías más grandes en tecnología han retrocedido–, optando por una presencia más silenciosa en CES y anunciando sus productos más nuevos en eventos separados. Apple, cuyas ingeniosas "notas clave" del producto han sido copiadas por casi todas las demás compañías de hardware, comenzó la tendencia hace años. Ahora está de moda que los periodistas tecnológicos se jacten de evitar el CES por completo. Sin grandes anuncios, y en medio de una reacción más amplia contra los gigantes tecnológicos, algunos se preguntan por qué el evento todavía existe.

Y sin embargo, la gente va en masa. Los ejecutivos de los grandes nombres pueden reunirse con proveedores y negociar asociaciones. Para los asistentes individuales, también los ayuda a mantenerse al día con el panorama siempre cambiante de las pantallas más grandes, la mayor duración de la batería y el todo conectado a Internet.

Incluso si Apple o Amazon.com no lanzan nuevos dispositivos que cambien el mundo, todavía es importante para un fabricante de Shenzhen, China, o un gerente de comercialización de Best Buy conocer las últimas tendencias en tecnología de consumo, independientemente de lo incrementales que puedan parecer. La tecnología se ha infiltrado en la vida de las personas y los dispositivos, desde pequeños drones hasta teléfonos móviles, ahora son accesibles para millones de personas en todo el mundo, no solo para los ricos y primeros usuarios de hace 20 años.

Y CES continúa mostrando la proliferación de dispositivos para cada propósito concebible, vendidos en cada nivel de precio, lo que significa que se necesita una legión de revisores de productos, que pueden llegar fácilmente a grandes audiencias a través de YouTube, para ayudar a los consumidores a examinar sus opciones. Para ellos, CES es el Día D, la semana en la que trabajan días de 20 horas grabando docenas de videos para lanzar durante el año.

CES también se ha expandido a industrias que no se habrían considerado "tecnológicas" hace unos años. Caminando por las salas de exhibición, es comprensible confundirla con una exhibición de autos. A medida que la industria automotriz se inclina por la tecnología de conducción autónoma, el software conectado por voz y los autos eléctricos, compañías como Mercedes-Benz y Honda Motor han llegado a CES con la esperanza de obtener alguna prensa de alta tecnología. Este año, Hyundai Motor afirma tener un carro volador (o más bien pequeño helicóptero) que quiere presumir. La colonización del mundo del automóvil por parte de CES fue en parte la razón por la cual el Salón del Automóvil de Detroit, el evento emblemático de la industria, se movió de enero a junio.

Otras empresas que intentan promocionarse como compañías tecnológicas también están llegando. Delta Air Lines dice que será la primera aerolínea con un anuncio importante en la feria, ya que planea "mostrar el futuro de los viajes".

CES también se ha convertido en uno de los principales eventos para el mundo publicitario, gran parte del cual ahora gira en torno a la interpretación de los movimientos realizados por Google, de Alphabet, y Facebook. Los ejecutivos de las sociedades controlantes de las grandes agencias de publicidad acampan en el lujoso hotel Aria y rara vez se aventuran más lejos por miedo a las célebres filas de taxi de una hora. Es casi como si estuvieran celebrando una conferencia totalmente separada.

La última tendencia en llegar a CES extiende la definición de tecnología más allá del reconocimiento. El año pasado, la presentación de la "Impossible Burger 2.0” sin carne, de Impossible Foods, fue la favorita de los fanáticos de la feria, con galardones de numerosos blogs tecnológicos. Ahora que su rival Beyond Meat ha visto sus acciones dispararse 200 por ciento después de una oferta pública inicial muy popular, Impossible Foods también parece estar planeando algo importante este año.

"Tenemos grandes noticias en camino", dijo la compañía de alimentos en su Instagram la semana pasada. "Estamos de vuelta", agregó.