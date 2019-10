Galaxy Fold, el teléfono de 48 mil pesos, llega a México

Tras su salida al mercado coreano y estadounidense, el Galaxy Fold llegó a México el miércoles con el foco puesto en un mercado prémium: su precio es de 47 mil 999 pesos.

Lo exclusivo del equipo no es sólo en el precio, pues en México sólo se venderán 111 unidades. Primero, sólo se podrá adquirir en una preventa en la plataforma en línea de Samsung hasta el 24 de octubre; luego de esa fecha lo podrás encontrar en 73 puntos de venta.

El nuevo teléfono de Samsung cuenta con seis cámaras, tres frontales y tres traseras, almacenamiento interno de 512 GB y 12 GB de memoria RAM, además de tener dos baterías, que entre ambas dan una carga de 4 mil 380 mAh.

Sin embargo, claro, lo novedoso de este gadget es su pantalla plegable de 7.3 pulgadas.

Fuente: Aldo Gutiérrez

Si bien esta nueva versión corrige el problema denunciado en abril de este año en el que las pantallas de varios equipos se rompieron, el teléfono sigue siendo delicado y frágil al punto de que Samsung brinda un soporte 24/7 durante un año sin costo extra.

“Va a ir un ‘concierge’ especializado. Entrega el Galaxy Fold hasta sus manos y les va a explicar el funcionamiento. Si algo le sucede al equipo, llaman por teléfono y en automático va a tener a una persona que le brindará soporte” comentó Diego Altuzar, director senior de Ventas y Marketing de Samsung.

Aldo Gutiérrez

Al momento de sacar el equipo de su caja, se dan diferentes instrucciones de cuidado, como no colocar adhesivos o películas, y no presionar con fuerza la pantalla. Además, el Galaxy Fold no es resistente al agua, líquidos de otro tipo y polvo.

El equipo también incluye una funda especial para protegerlo en caso de caídas; sin embargo, no especifica el tipo de impactos que podría soportar este teléfono.