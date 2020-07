Fantasy, el nuevo fichaje de la Liga Mx

Son tiempos extraños para el futbol: los estadios vacíos, los bares sin gritos eufóricos, las ligas incompletas. La pandemia ha restado sabor a la gran fiesta del balón. Pero esto no quiere decir que no haya nuevas formas para disfrutarla: ¿imaginas ser entrenador de la Liga MX desde tu celular mientras se desarrolla la temporada en tiempo real?

No se trata de ningún videojuego. Es un fantasy sports game. El término quizás suene poco familiar. Es lógico. Los juegos de fantasía son un negocio poco explorado en México, pero todo un éxito en Estados Unidos, donde ese mercado mueve más de 9 mil millones de dólares al año, de acuerdo con el reporte Global Fantasy Sports Market 2020-2024, realizado por TechNavio.

El juego de fantasía oficial de la Liga MX se llama Real Manager y fue desarrollado por la empresa israelí FunatiX, que también ha creado las apps fantasy de las ligas de Serbia, Grecia, Ucrania e Israel. La plataforma puede ser descargada en forma de aplicación desde cualquier smartphone.

“En el corto plazo, queremos poner Real Manager al alcance de todos los mexicanos que se apasionen por el futbol y los fantasy games, pero a mediano plazo nuestro objetivo es diversificar el público de la liga para así poder llegar, también, a las nuevas generaciones de nativos digitales”, asegura en entrevista Abraham Safdie, director general de FunatiX México.

Los fantasy games han sido todo un éxito en ligas como la NFL o la NBA. Y esto se debe, en gran medida, a que son juegos de gestión deportiva. ¿O acaso existe algún aficionado que no ha soñado con comprar jugadores, conseguir patrocinadores o administrar el presupuesto de su equipo favorito?

“Las ligas encuentran un buen aliado en los fantasy games porque les permiten hacer un engagement mayor con sus aficionados, al involucrarlos como parte del juego y darles la oportunidad de tomar decisiones, generar estrategias y hacer cambios. Es como ser un entrenador”, comparte Safdie.

Se estima que el crecimiento anual de la industria de los fantasy sports games a nivel mundial es de 10%, según el reporte Global Fantasy Sports Market 2020-2024. En Estados Unidos hoy existen 59.3 millones de usuarios, es decir, 30 por ciento más que en 2014. De hecho, se calcula que allá un usuario asiduo gasta en promedio hasta 112 dólares al mes en plataformas de fantasy.

En México, el negocio todavía no es tan sólido, pues se generan ganancias por apenas 749.8 millones de dólares, de acuerdo con el informe Fantasy Sports Revenue In Mexico from 2015 to 2020, realizado también por TechNavio. Esta cantidad está aún muy lejos del mercado estadounidense, donde este negocio vale nueve veces más.

“En el mercado americano, la industria de los fantasy vale 9 mil millones de dólares. En México no hemos alcanzado ese valor porque no han invertido empresas 100 por ciento dedicadas a este negocio”, sostiene Safdie. “Nosotros quisimos cambiar esta situación. Somos una compañía enfocada totalmente a los fantasy games y queremos innovar nuestras plataformas para que los usuarios tengan una gran experiencia y crezca este mercado en México, donde mucha gente ya tiene acceso a un smartphone”, agrega.

El estudio Hábitos de los consumidores móviles en México 2019, elaborado por Deloitte, indica que el 92 por ciento de los mexicanos tiene acceso a un teléfono inteligente, mientras que el INEGI calcula que el 76.6 por ciento de la población de zonas urbanas es usuaria frecuente de Internet.

Y aunque FunatiX comenzó con el proyecto para México desde antes de que comenzara la crisis sanitaria por el COVID-19, es cierto que el lanzamiento de la plataforma llega en un momento oportuno, porque “el encierro te llama a que busques nuevas formas de entretenimiento, porque no sabemos en cuánto tiempo la gente pueda regresar al estadio”, dice Safdie.

No es de extrañarse que cada vez más empresas se interesen en el futbol mexicano. La Liga MX ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Actualmente, es la vigesimoprimera liga más poderosa del mundo, lo cual la convierte en la mejor liga de la CONCACAF, según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol.

Se calcula, además, que el futbol nacional genera anualmente alrededor de 114 mil millones de pesos, de acuerdo con un informe elaborado por la Liga MX en conjunto con Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

Safdie considera que uno de los mayores atractivos de Real Manager es su dinámica de juego, la cual mezcla el tradicional juego de fantasía a con las redes sociales. De esta manera, dice, el usuario podrá interactuar entre el juego de fantasía, la liga real y las redes sociales. Así va la apuesta por renovar la experiencia del futbol mexicano.