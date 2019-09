Facebook suspende aplicaciones que usan sus herramientas por violar políticas

Facebook ha suspendido "decenas de miles" de aplicaciones de terceros que usaban las herramientas de desarrollo de la compañía como parte de un análisis que inició Facebook a principios de 2018 tras el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica. La cantidad de aplicaciones suspendidas era de 400 en agosto de 2018.

“Hasta la fecha, esta investigación ha abordado millones de aplicaciones. De ellas, decenas de miles han sido suspendidas por una serie de razones mientras continuamos la investigación", escribió Facebook ese viernes en una publicación de su blog.

No todas estas aplicaciones necesariamente abusaban o vendían datos de usuarios. Muchas no estaban "vivas" cuando fueron suspendidas y, en otros casos, las aplicaciones se suspendieron después de que los desarrolladores no respondieron a las solicitudes de Facebook para recabar más información.

Facebook comenzó su investigación después de revelarse a principios de 2018 que una aplicación de terceros había recopilado información personal de millones de sus usuarios y la había vendido a la consultora política Cambridge Analytica.

La red social fue ampliamente criticada por no proteger la privacidad de los usuarios, y se comprometió a auditar las relaciones de sus desarrolladores para encontrar otros posibles problemas. Facebook indicó este viernes que la investigación está "en curso".

La revelación de Cambridge Analytica desencadenó lo que posiblemente se convirtió en el año más perjudicial en la historia de Facebook, que incluyó una serie de audiencias en el Congreso y una investigación realizada por la Comisión Federal de Comercio que condujo a una multa de 5 mil millones de dólares.