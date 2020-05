Facebook limitará al 25% la capacidad en oficinas; habrá controles de temperatura y uso de cubrebocas

Facebook limitará las oficinas al 25 por ciento de ocupación, pondrá a las personas en múltiples turnos y requerirá controles de temperatura cuando permita que los empleados vuelvan a sus lugares de trabajo a partir de julio, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía de Mark Zuckerberg describió a su personal de todo el mundo cómo planea manejar un regreso a los principales sitios de trabajo a partir del 6 de julio.

Facebook también limitará la cantidad de empleados que pueden agruparse en las salas de reuniones, determinará distancia de seis pies (casi dos metros) entre las estaciones de trabajo, reemplazará los buffets de la cafetería con comidas para llevar y al principio mantener cerrados los gimnasios de oficina, dijeron las personas, que pidieron no ser identificados por tratarse de una política interna de la empresa. La compañía con sede en Menlo Park, California, también prohibirá visitantes externos inicialmente.

El personal debe usar cubrebocas en la oficina cuando no se está distanciando socialmente, y en algunos lugares las máscaras deberán usarse en todo momento durante el trabajo.

Facebook no planea evaluar a los empleados para COVID-19, pero puede hacerlo en el futuro una vez que las pruebas más rápidas estén disponibles de manera más amplia, indicaron las fuentes.

La compañía también está trabajando para crear una forma de distancia social en sus autobuses de enlace, que son utilizados por muchos empleados del Área de la Bahía para llegar a las oficinas. Facebook declinó hacer comentarios sobre sus planes.

Las principales empresas de tecnología, como Facebook, Google y Microsoft fueron de las primeras en cerrar oficinas y enviar a sus trabajadores a sus hogares cuando el COVID-19 comenzó a extenderse a principios de marzo, particularmente a lo largo de la costa oeste, donde las compañías tienen sus sedes.

Facebook anunció a principios de este mes que los empleados que pueden trabajar de forma remota pueden hacerlo hasta fines de 2020. Si bien las oficinas principales se abrirán a principios de julio, algunas, como en Asia, planean dejar entrar a los trabajadores antes.

No todo el personal puede trabajar de forma remota. Los empleados que trabajan en hardware, operaciones u otras tareas que no son posibles en el hogar deberán regresar a la oficina, comentaron las personas. En el Área de la Bahía, los gobiernos locales simplemente relajaron las medidas de confinamiento para los empleados que no pueden trabajar desde casa. Facebook puede pedir a algunos empleados de hardware que regresen a las oficinas antes del 6 de julio, siempre que estén dispuestos y cumplan con las nuevas políticas que se están implementando, recalcó una de las personas.

Facebook ya ha cancelado eventos hasta mediados de 2021. El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que no quiere empleados que puedan trabajar de forma remota obstruyendo la infraestructura pública, como autobuses o metro, para las personas que no tienen la opción de trabajar desde casa. Twitter le ha dicho al personal que pueden trabajar de forma remota "para siempre", mientras que Amazon ha revelado una fecha de regreso al trabajo en octubre. Apple ha dicho a los empleados que comenzará a traer más trabajadores a la oficina en fases que comenzarán a fines de mayo o principios de junio.