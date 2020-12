Eugenio Derbez será protagonista en 'Acapulco', próxima comedia de Apple TV

El actor Eugenio Derbez y Apple TV+ dirán juntos 'luces, cámara y acción' en una nueva serie de comedia Acapulco, de acuerdo con Deadline.

Acapulco estará inspirada en la película How to Be A Latin Lover (2017), de Lionsgate Television, y también protagonizada por Derbez.

En la nueva producción se relatará el sueño de un joven mexicano que se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el Resort más popular de Acapulco. Pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginó y todas sus creencias y la moral comienzan a ser cuestionados, reporta Deadline.

La historia se desarrolla en 1984 con Derbez como narrador e intérprete de la versión actual del personaje.

En How to Be A Latin Lover un amante en sus años maduros es abandonado repentinamente por la mujer con la que se casó por dinero. Máximo recurrirá a Hugo, su hijo, para conocer a una viuda rica, en donde descubre que el amor y la confianza deben se ganados.

La serie es creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman.

Acapulco se une a la lista de contenidos originales internacionales de Apple, cuyas próximas series que se estrenarán incluyen Masters of the Air, Slow Horses, y Pachinko,.

También te puede interesar:

Falta de materiales en hospital del IMSS de Baja California es real, no fake news: Derbez