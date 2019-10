EU agrega a otras 8 tecnológicas de China a la lista negra previo a nuevas conversaciones comerciales

El Gobierno de Trump colocó este lunes a ocho gigantes tecnológicos chinos en una lista negra, acusándolos de estar implicados en violaciones de los derechos humanos contra las minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang, en China.

La lista incluye a dos compañías de videovigilancia: Hangzhou Hikvision Digital Technology y Zhejiang Dahua Technology, que según algunas cuentas, controlan hasta un tercio del mercado global de videovigilancia y tienen cámaras en todo el mundo. También SenseTime -la startup más valiosa de inteligencia artificial (IA)- y su compañero gigante Megvii Technology, que busca recaudar hasta mil millones en una oferta pública inicial en Hong Kong. Respaldados por el gigante chino de comercio electrónico Alibaba Group, las empresas están a la vanguardia de la ambición de China de dominar la IA en los próximos años.

La medida, que se anunció después del cierre de los mercados estadounidenses, se produjo el mismo día en que los negociadores de Estados Unidos y China comenzaron los preparativos para las conversaciones de alto nivel que comenzarán el jueves en Washington.

Las entidades en la lista tienen prohibido hacer negocios con compañías estadounidenses sin que se les otorgue una licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque algunas han mantenido relaciones con compañías prohibidas a través de subsidiarias internacionales.

"Específicamente, estas entidades han sido implicadas en violaciones y abusos de derechos humanos en la implementación de la campaña de represión, detención arbitraria masiva y vigilancia de alta tecnología de China contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes" en Xinjiang, Estados Unidos, dijo el Departamento de Comercio en un aviso de registro federal publicado este lunes.

La medida, informada por primera vez por Reuters, lleva la guerra económica del presidente Donald Trump contra China a una nueva dirección, marcando la primera vez que su administración cita los derechos humanos como una razón para actuar. Los movimientos pasados ​​a compañías de la lista negra como Huawei Technologies se han tomado por motivos de seguridad nacional. Mientras tanto, la guerra arancelaria del presidente contra Beijing se ha librado por cuestiones como el robo de propiedad intelectual y el control de la tecnología, así como la política industrial más amplia de China.

SenseTime, Dahua y Megvii no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios fuera del horario normal. "Hikvision se opone firmemente a la decisión de este lunes del gobierno de Estados Unidos, que obstaculizará los esfuerzos de las compañías globales para mejorar los derechos humanos en todo el mundo", dijo la compañía en un comunicado. "Castigar a Hikvision, a pesar de estos compromisos, disuadirá a las compañías globales de comunicarse con el gobierno de EU, perjudicará a los socios comerciales de Hikvision en EU e impactará negativamente en la economía de EU", agregó la empresa.

También se produce cuando Trump enfrenta una creciente presión en el país para apoyar las protestas a favor de la democracia en el territorio de Hong Kong controlado por China. Este lunes, Trump dijo que esperaba una "solución humana" en una ciudad donde las protestas se han vuelto cada vez más violentas.

"Incluso tienen letreros: 'Haz que China vuelva a ser grandiosa', 'Haz que Hong Kong sea grandioso nuevamente'", dijo a los periodistas. "Tienen una señalización tremenda", añadió.

Se argumentado en Washington que las prohibiciones generales no tienen el efecto específico que las listas de entidades pretenden lograr porque muchos de los productos que suministran a las empresas chinas están fácilmente disponibles de sus competidores en el extranjero.

Una solicitud de comentarios de la embajada china en Washington no fue respondida de inmediato.

La medida apunta a las compañías de vigilancia chinas involucradas en la represión en Xinjiang, donde hasta un millón de musulmanes uigures han sido colocados en campos de detención masiva, lo que provocó críticas de todo el mundo.

"El gobierno y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos no pueden tolerar y no tolerarán la brutal represión de las minorías étnicas en China", dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado este lunes. "Esta acción garantizará que nuestras tecnologías, fomentadas en un entorno de libertad individual y libre empresa, no se utilicen para reprimir a las poblaciones minoritarias indefensas", añadió.

La inclusión en la lista negra de estas firmas lleva mucho tiempo en proceso y los asesores de seguridad nacional durante meses han estado presionando para que el presidente avance en el plan. Pero el momento es muy provocativo, ya que se produce pocos días antes de que el viceprimer ministro de China, Liu He, llegue a Washington para conversaciones comerciales de alto riesgo que están siendo vigiladas por los mercados financieros de todo el mundo.

En mayo, la Casa Blanca había preparado el paquete de sanciones para las empresas de tecnología de vigilancia acusadas de violaciones de los derechos humanos, pero decidió retrasarse debido a las negociaciones comerciales en curso.

La administración Trump en junio nuevamente consideró las sanciones y había planeado implementarlas con un discurso de derechos humanos del vicepresidente Mike Pence en el aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen, informó Bloomberg . El discurso fue pospuesto indefinidamente, a pedido de los funcionarios chinos, para que Trump pudiera asegurar una reunión con el líder chino Xi Jinping en la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka.

También se incluirán en la "lista de entidades" del Departamento de Comercio la oficina de seguridad pública de la región de Xinjiang y otras 18 oficinas de seguridad pública municipales y de condado, así como la escuela de policía de la provincia.