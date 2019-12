Desde 'Game of Thrones' hasta el asilo a Evo: de esto hablamos los mexicanos en Facebook durante 2019

2019 llega a su fin y vale la pena repasar cuáles fueron los temas de mayor interacción en torno a los que giró la conversación en las redes sociales, particularmente en Facebook.

La red social informó este miércoles un listado de los temas, de enero a noviembre, que marcaron tendencia en México dentro de su plataforma durante el año que termina.

Enero

En el primer mes del año, los usuarios mexicanos enfocaron la atención en la explosión del gasoducto de Tlahuelilpan, Hidalgo. El viernes 18 de enero se suscitó una explosión en una toma clandestina de combustible en un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Todo inició cuando decenas de pobladores se acercaron al brote de combustible para llenar bidones y cubetas de gasolina. Sin embargo, se generó una explosión que dejó un total de 134 muertos.

Febrero

Este un mes en el que los internautas se dedicaron a publicar, compartir y reaccionar sobre Roma, la película de Alfonso Cuarón que ganó tres Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director.

El filme se estrenó el 21 de noviembre de 2018. La película fue nominada en 10 categorías, pero únicamente se llevó los galardones a Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Película Extranjera.

La cinta de Netflix fue la primera película mexicana en llevarse la estatuilla a Mejor Película Extranjera. Fue producida por Esperanto Filmoj, Participant Media y Pimienta Films, y distribuida por Netflix.

Marzo

El rock y la música inundaron el ‘timeline’ derivado de la realización del festival Vive Latino en la Ciudad de México.

Artistas como Fobia, Bomba Estéreo, Caifanes, Café Tacvba, El Tri y Snow Patrol, entre otros, hicieron cantar y bailar a miles de asistentes al evento celebrado los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol. La anterior fue la edición 20 del evento.

Abril

¿Quién se quedará con el Trono de Hierro? Quizá era una de las preguntas que más intrigaban a los usuarios de Facebook durante abril. La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenó el 14 de abril luego de dos años de espera, teorías y sí, uno que otro spoiler.

No te diremos quién terminó como el 'Rey de los Siete Reinos' porque: 1. Quizá ya lo sabes o 2. No queremos spoilearte si no la viste.

Lo que es una realidad es que Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Tyrion inundaron la plataforma en ese periodo.

Mayo

Este fue un mes en el que los futboleros se adueñaron de la conversación. Sobre todo la atención se enfocó en el norte del país cuando los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con goles de Nicolás Sánchez en el duelo de ida y de vuelta, los Rayados vencieron 2-1 en el marcador global a Tigres (1-0 en la ida y 1-1 en la vuelta) y se coronaron campeones de certamen por tercera ocasión en su historia. Con ese título consiguieron un lugar en el Mundial de clubes, en el que debutan este sábado.

Junio

En este mes, el tema más comentado fue el fallecimiento de la actriz Edith González, quien murió el 13 de junio a los 54 años víctima del cáncer de ovario.

Destacó por sus actuaciones en telenovelas como Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara, además de haber protagonizado la puesta en escena musical Aventurera.

Julio

Los amantes del cine se pusieron nostálgicos en julio con el estreno del clásico de Disney El Rey Léon en su versión live action.

El filme se estrenó el 19 de julio y debutó con una recaudación de 185 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana, un récord para el mes de julio de acuerdo con cifras de Disney. Fue el noveno estreno más fuerte de todos los tiempos. ¿Ahora entiendes por qué Facebook se volcó a hablar sobre la película?

Agosto

El deceso de Celso Piña acaparó la conversación en Facebook. Murió el 21 de agosto, en Monterrey, Nuevo León.

El músico, compositor, cantante y acordeonista conocido como ‘El Rebelde del Acordeón’ falleció a los 66 años a consecuencia de un infarto.

Fue pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales, sonidos que ‘sonaron y emocionaron’ a miles de fanáticos y que le valieron a Piña una nominación a un Grammy Latino.

Septiembre

Durante el noveno mes del año, dos artistas perdieron la vida y fueron recordados en la red social.

El primero de ellos fue Camilo Sesto, quien murió el 7 de septiembre. El cantante español tuvo grandes éxitos como Algo de mi, Vivir así es morir de amor y ¿Quieres ser mi amante?

El segundo fue José José. El 'Príncipe de la canción' falleció el 28 de septiembre a los 71 años en Miami, Florida.

La causa del deceso del intérprete de temas como El Triste y Gavilán o Paloma fue el cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo.

Octubre

La conversación volvió a las hard news con el debate en torno a la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) y la construcción del recinto en la base aérea de Santa Lucía.

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cancelaría el proyecto aeroportuario iniciado en Texcoco.

El 17 de octubre de este año dio inicio la construcción del aeropuerto 'Felipe Ángeles', en lo que actualmente es la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Al lugar se llevó la maquinaria de construcción y se dio el 'banderazo' con el que arrancó la obra.

Noviembre

En el penúltimo mes de año, los internautas centraron su atención y sus reacciones en las publicaciones sobre el asilo que México le brindó al expresidente de Bolivia Evo Morales.

Luego de unas polémicas elecciones en Bolivia, celebradas el 20 de octubre, la violencia y las protestas se desataron cuando se señaló al exmandatario por supuesto fraude electoral. Morales renunció a su cargo 10 de noviembre.

Llegó a México el 12 de noviembre, tras pedir y recibir asilo político en México. Fue recibido en el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional por el canciller Marcelo Ebrard.

Y a ti, ¿cuál tema te impactó más?