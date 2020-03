Estos hermanos de Hong Kong se enfrentan a Tesla

En un mercado chino de vehículos eléctricos repleto de grandes jugadores como Tesla, dos hermanos en Hong Kong están forjando un nicho para los entusiastas del automovilismo. Su supercoche eléctrico de 305 kilómetros por hora se presentará la próxima semana.

El auto, cuyo nombre en código es AP-0, es una creación de Jason y Gary Leung, quienes fundaron Apex Motors. Con alrededor de 195 mil dólares más impuestos, el biplaza tiene un precio para competir con el Roadster de Tesla y se fabricará en el Reino Unido. La producción comenzará en el cuarto trimestre de 2022, con un objetivo inicial de 500 unidades en el primer año.

Para demostrar la tecnología de fibra de carbono, la aerodinámica y el diseño del chasis del automóvil, Apex está construyendo un número limitado de versiones a gasolina llamadas AP-1, con base en las preferencias de los clientes.

Tomé un paseo en uno en las colinas de Hong Kong en enero antes del brote de coronavirus. Por un momento pensé que podría morir.

No puedo afirmar que toda mi vida pasó ante mis ojos, pero definitivamente vi lo más destacado mientras aceleramos por los sinuosos caminos de los Nuevos Territorios. Eso no quiere decir que el Apex AP-1 no sea seguro. Simplemente se siente rápido. Realmente rápido.

El diseño bajo del automóvil aumenta la sensación de velocidad, al igual que la posición de conducción con los pies en alto, la cabina abierta y el hecho de que estaba usando un casco de carreras.

El AP-1 pesa solo 620 kilogramos gracias a su diseño de fibra de carbono y puede ir de cero a 100 kilómetros por horaen 2.5 segundos. Ese es el mismo tipo de aceleración de un Bugatti Chiron. Se espera que la versión eléctrica sea casi el doble de pesada, pero un poco más rápida en aceleración y con una velocidad máxima similar.

Apex describe el AP-1 como un rival para el Mclaren Elva de 1.7 millones de dólares o el Ferrari Monza SP2 un poco más caro. Impulsado por motores turboalimentados Ford EcoBoost de 2.3 litros, solo se fabricarán unos 10, con precio base de 216 mil dólares. Está diseñado y ensamblado en el Reino Unido por ingenieros con experiencia en Fórmula 1 y Fórmula E.

La compañía dice que el AP-0 cubrirá hasta 515 kilómetros con una carga completa y puede recargarse al 80 por ciento en 20 minutos con un cargador rápido. El auto debía ser presentado en Ginebra esta semana, pero el salón del automóvil fue cancelado en el último minuto debido al brote de coronavirus. Apex ahora planea un evento de lanzamiento en vivo el 13 de marzo.

Si bien la producción se realizará inicialmente en el Reino Unido, hay planes para expandir la fabricación a Shenzhen, donde se encuentra Apex, dijo Gary, de 25 años, el más joven de los dos Leung. Jason tiene 27 años. Crecieron en Hong Kong y Australia, donde ambos estudiaron ingeniería y cultivaron sueños de automovilismo. Sus planes también incluyen el desarrollo de una pista de carreras y una academia de carreras en el Área de la Gran Bahía.

Los hermanos ven a China como un mercado clave, una propuesta desafiante dado que la industria automotriz está pasando por una caída prolongada. Ya hay cientos de compañías de vehículos eléctricos, lo que llevó al gobierno el año pasado a recortar los subsidios y eliminar a los jugadores más débiles.

Aceleré más con el AP-1 cuando me deslicé en el asiento del pasajero, pero no pareció importarme cuando salimos al tráfico de la tarde. Los demás conductores se asomaron y los transeúntes se detuvieron para mirar.

Sentado en un semáforo, me alegré de que mi casco me diera algo de anonimato. Cuando la luz se volvió verde y nos alejamos a toda velocidad, amortiguó mis palabrotas mientras la aceleración me empujaba de vuelta a mi asiento.

Los siguientes 10 minutos fueron un borrón de asfalto, árboles, nubes y la ráfaga de viento cuando el conductor demostró con entusiasmo el rendimiento del automóvil. Al doblar una esquina a toda velocidad, llegamos. Me había quedado sin improperios en ese momento.

Los frenos alardeados del AP-1 demostraron su valía, desacelerándonos instantáneamente dentro de los límites desconocidos del límite de velocidad. Fue todo un alivio. Conducir a altas velocidades es una emoción, sin duda, pero fue agradable estar gateando a 30 km/h.