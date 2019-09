Estos datos muestran qué tan 'adictos' son los mexicanos a plataformas como Netflix

Maratonear. 'Netflix and chill'. Serie original. ¿Te son familiares estas palabras y frases? Si tu respuesta es un rotundo '¡Sí!', es porque seguramente las nuevas formas de consumo audiovisual te tienen anclado a tu teléfono celular, laptop o a alguna smart TV.

Ver películas, documentales o series en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO GO (por mencionar algunos ejemplos), que también son conocidas como Over The Top u OTT, se está volviendo una práctica cada vez más común en la actualidad.

A simple vista, es claro cómo se inclina la balanza hacia estos sitios de video. Pero ¿qué dicen los datos sobre la relación de los mexicanos con las plataformas OTT?

1. Del total de usuarios de telecomunicaciones que hay en México, el 30 por ciento tiene una cuenta en una plataforma OTT, según la 'Primera Encuesta 2019, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones', del Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) .

2. ¿Cuánto tiempo ves series o películas a diario?

La encuesta reveló que seis de cada 10 mexicanos ven contenido hasta por dos horas todos los días.

Las personas de entre 25 y 34 años se quedan aún más tiempo en las plataformas OTT. Los datos del IFT señalaron que, del total de usuarios dentro de este grupo, más del 33 por ciento usa su cuenta en sitios como Netflix por hasta cinco horas a diario.

3. ¿Eres de los que se queda 'cinco minutitos más' en su celular para ver el siguiente capítulo de tu serie?

La encuesta del IFT mostró que cuatro de cada 10 mexicanos no se conforman con un solo capítulo de su serie: diariamente optan por más de un episodio.

Aunque hay muchas personas que ven más de un capítulo al día, el IFT también detalló que algunos usuarios de telecomunicaciones prefieren ver un episodio al menos una vez al mes. Este grupo abarca el 5.1 por ciento del total de encuestados.

4. ¿Dejas toda tu quincena por tener una cuenta y ver tus series?

El IFT indicó que la mayoría (el 39 por ciento) de los usuarios de telecomunicaciones con una cuenta OTT paga 199 pesos mensuales para continuar viendo series o películas.

Por el contrario, apenas 7 por ciento del total de encuestados con una cuenta OTT paga más de 400 pesos mensuales por los servicios de estos sitios de video.

5. Por último, entre los usuarios que dijeron no tener una cuenta de OTT, en plataformas como Netflix, Prime Video o HBO GO, casi el 40 por ciento respondió que es porque no les interesa o no les gusta, y más del 26 por ciento comentó que no la necesita.