Este es el único 'lugar' donde todavía puedes escapar del COVID-19

En el momento del coronavirus, iniciar sesión en Twitter o Facebook es ser bombardeado con publicaciones sobre tasas de infección, desinfectante para manos y distanciamiento social. Las aerolíneas están bajando vuelos, los países están cerrando fronteras y los conciertos y conferencias han sido cancelados. Pero hay un lugar donde es posible escapar del brote: Instagram.

En Instagram, la aplicación para compartir fotos propiedad de Facebook, muchos usuarios de alto perfil todavía parecen estar de vacaciones. Los influencers de viajes, las famosas autoridades de la aplicación en los atardeceres y resorts más gramaticales, continúan sus publicaciones sin disminuir. "Consideramos que nuestro papel es ayudar a apoyar el turismo durante estos tiempos difíciles", dijeron Kate Torpy y Olly Neville, la pareja detrás de @KOTravellers . Sus envíos más recientes, publicados a sus 342 mil seguidores, muestran un clima idílico y bronceados en Fiji, Maldivas y Japón. Ninguno menciona el virus o el caos que está causando en los viajes y el comercio internacional.

Inicialmente, Instagram se hizo popular porque ofrecía filtros que hacían que las tomas de la cámara de los teléfonos inteligentes fueran más llamativas, lo que le daba a cualquier usuario la posibilidad de compartir fotos pulidas y de aspecto profesional. A partir de ahí, se convirtió en una plataforma donde las publicaciones con mejor rendimiento son aquellas que proporcionan optimismo e inspiración, a menudo intencionalmente en desacuerdo con la vida real. La aplicación ahora alberga a miles de atractivos jet-setters que ganan dinero de las juntas de turismo, grupos de hoteles, marcas de ropa y compañías de protectores solares, que ofrecen pagos o descuentos a cambio de publicar sobre sus destinos. Los influencers están vendiendo escapismo, y en este momento sus feeds son el mejor ejemplo de #InstagramVsReality : incluso si no están hablando públicamente de eso, también sienten la incertidumbre, como todos los demás en la economía.

Aggie Lal , una mujer de 32 años con 845 mil seguidores en Instagram y su propia línea de trajes de baño, es siempre la primera en alentar a las personas a viajar a lugares a los que temen. Ella consiguió acuerdos para ir a Hawai durante la erupción de su volcán, a Puerto Rico durante la recuperación del terremoto, a República Dominicana después de una serie de muertes de turistas, y a Arabia Saudita en medio de una reacción violenta global por el asesinato de un periodista.

Cuando recibió una llamada de la firma de relaciones públicas que reservaba su viaje de marzo a Tailandia, Lal esperaba que la tranquilizaran a la luz de docenas de casos de Covid-19 en ese país. En cambio, escuchó lágrimas en la otra línea. “El representante me decía: 'Estamos cerrados. No hay nadie aquí. No queremos que vengas. Es un pueblo fantasma '”, recuerda Lal. No había una historia positiva para ella que contar. Aún así, el sustento y la marca de Lal requieren contenido, por lo que continúa contando una historia de viaje, usando viejas fotos coloridas de la celebración de Holi en India en un día, y una presentación de diapositivas de mujeres que conoció durante sus viajes para el Día Internacional de la Mujer.

En sintonía con el auge de Instagram, que tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo, la economía del consumidor ha sido rediseñada para atender a los millennials que prefieren ahorrar para experiencias fotográficas, como vacaciones y conciertos, en lugar de artículos materiales como automóviles. Según McKinsey & Co., el gasto en experiencias ha crecido cuatro veces más rápido anualmente que el gasto en bienes. Se suponía que este año continuaría el auge. Se proyectó que la industria global de aerolíneas alcanzaría el undécimo año consecutivo de vuelos récord realizados, a 40.3 mil millones en 2020. Se pronostica que el gasto en viajes aumentará un 4%, según el Pronóstico de Viajes de Estados Unidos. Pero el coronavirus ha cambiado todo eso. En otras plataformas, los viajeros publican fotos de aviones vacíos, ciudades sin tráfico, puntos de referencia sin multitudes. Las aerolíneas están reduciendo los vuelos y reduciendo sus pronósticos de ingresos, mientras que las compañías prohíben los viajes no esenciales. Y los influencers tienen que lidiar con si todavía se sienten bien acerca de alentar a sus seguidores a viajar, a pesar del riesgo.

El miércoles, Lal se dirigió al coronavirus en Instagram por primera vez, con una foto de una cita de la serie de ciencia ficción de Frank Herbert "Dune": "No debo temer / temer es el asesino de la mente / el miedo es la pequeña muerte". " Alentó a sus seguidores a mantener la calma, diciendo que la tranquilidad sería mejor para sus sistemas inmunes.

Muchos influyentes también temen por las economías de los lugares donde ya no pueden viajar. Los destinos populares que están cerrados por razones de salud y seguridad, como Shanghai Disney y el museo del Louvre en París, eventualmente se recuperarán. Muchos otros lugares están en riesgo.

"Muchas pequeñas empresas y empresas boutique realmente dependen del turismo para sus ingresos", dijo Li-Chi Pan , que tiene 508 mil seguidores de Instagram y habló después de registrarse en un hotel de lujo en París. En el bar de aperitivos del hotel, otros viajeros hicieron comentarios racistas sobre su aspecto asiático. Luego se enteró de que un próximo viaje, patrocinado por una compañía de fragancias, se canceló en el último minuto.

En su feed, publicó fotos y videos glamorosos de su experiencia parisina: la Semana de la Moda en asociación con las marcas de lujo Hermes y Valentino, crepes con chocolate y helado, la Torre Eiffel por la noche, lluvia bajo un paraguas. Hasta el miércoles, Francia tenía 2 mil 281 casos y 48 muertes. "Muchos de mis seguidores me han estado enviando mensajes para decirme '¿estás a salvo?'", dijo. "Mis padres están bastante estresados". Pan planea irse a casa a Sudáfrica después.

Johannes Richter, quien crea escenas románticas con su esposa, Vivian Velle, en @jovi_travel para sus 307 mil seguidores, planeaba ir a una de las ferias de viajes más grandes del mundo, ITB Berlin, del 4 al 8 de marzo. La pareja había planeado 20 reuniones con juntas y agencias de turismo. Pero la conferencia fue cancelada, citando los peligros de reunirse allí después de 150 casos conocidos de coronavirus alemanes (el país ahora tiene más de mil 500). Richter y Velle harán su próximo viaje para tomar fotos de invierno en los Alpes, pero evitarán el lado italiano; no reservarán un viaje futuro a las Maldivas, a menos que su seguro de viaje reembolse la cancelación. Por ahora, su alimentación presenta fotos antiguas de la alimentación de jirafas en Namibia en diciembre.

Alex Waltner, que pasa por @swedishnomad y tiene 161 mil seguidores, ha estado publicando desde la ciudad de Nueva York, visitando el Puente de Brooklyn y el Top of the Rock, con planes de ir a Europa a continuación. Recientemente canceló un viaje a Venecia, diciendo que no tenía miedo de la enfermedad, sino de la posibilidad de cuarentena. Aún así, no está preocupado a largo plazo.

"Habrá un gran impulso en las reservas de viajes tan pronto como todo se calme", ​​dijo Waltner. Cuando eso sucede, "podría ser al revés y resultar en más dinero gastado en publicidad, especialmente en personas influyentes en viajes, para demostrar que es seguro". En la economía impulsada por Instagram, donde van los influyentes, también lo harán sus seguidores.