Estas son las mejores apps de 2019 en Apple. ¿Ya las tienes todas?

Desde las que te permiten tomar fotografías con alta resolución hasta con las que puedes hacer diseños con calidad profesional: estas son las mejores aplicaciones de 2019 en la tienda de Apple.

“Las mejores aplicaciones y juegos de la tienda de aplicaciones de 2019 reflejan nuestro deseo global de conexión, creatividad y diversión", dijo Phil Schiller, vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple.

“Demuestra que un gran diseño y creatividad proviene de desarrolladores grandes y pequeños, y de todos los rincones del mundo”, agregó.

Conoce cuál tienes y cuál te falta por descargar.

apple.com

Cámara Specter (Lux Optics)

Esta aplicación que usa Inteligencia Artificial (IA) te ayuda a tomar impresionantes fotos con alta resolución.

apple.com

Flow by Moleskine (Moleskine)

Esta aplicación es como un cuaderno digital, sus lápices, marcadores y más se ajustan para imitar la realidad.

apple.com

Affinity Publisher (Serif Labs)

Affinity Publisher hace que el diseño profesional sea accesible para todos, ya sea que funciona como un álbum de fotos.

apple.com

The Explorers (The Explorers Network)

Esta innovadora aplicación fue diseñada para apoyar a la comunidad de exploradores, científicos y artistas que trabajan en un objetivo común: crear un "inventario visual" del mundo natural a través de fotos y videos.

Los mejores juegos de 2019

Apple también reconoció a los mejores juegos de su tienda y estos son los ganadores.

Sky: Children of the Light, creado por thatgamecompany, consiste en una serie de paisajes donde el usuario tiene que ayudar a los seres celestiales a encontrar su camino de regreso al cielo.

Hyper Light Drifter, de Abylight, llena de acción a los clásicos juegos de aventuras de 16 bits y combina la exploración con la supervivencia.

GRIS, de Devolver / Nomada Studio, es un rompecabezas combinado con una obra de arte digital que conmoverá tu alma. Reúne la esperanza, el dolor y el triunfo de reconstruir una vida.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap fue desarrollado por DotEmu y creado por Lizardcube con la cooperación de Ryuichi Nishizawa, creador de la serie Wonder Boy. Este videojuego revive el clásico de los años 80, en el que un aventurero lagarto emprende el desafío de su vida.

Sayonara Wild Hearts, de Simogo, desarrollado por Simogo y distribuido por Annapurna Interactive, es un juego que hará que tu adrenalina se dispare.