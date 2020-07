Esta empresa tuvo una gran idea: convertir el aire del desierto de Arabia en agua embotellada

El desierto de Arabia apenas parece un lugar ideal para obtener agua potable.

Pero una empresa de tecnología con sede en Arizona está haciendo exactamente eso, en lo que puede ser la primera operación de su tipo. En lugar de perforar pozos o purificar el agua del mar, extraerá la humedad del aire para fabricar agua embotellada en una planta a 20 kilómetros de Dubái.

La compañía, Zero Mass Water, utilizará energía renovable en lugar de los combustibles fósiles que alimentan las numerosas instalaciones de desalinización en Dubái y el resto de los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto podría ofrecer un modelo para que otras naciones necesitadas de este recurso produzcan agua potable de una manera más sostenible, e incluso, impulsar avances agrícolas para mejorar la seguridad alimentaria.

"La planta de embotellado funciona con energía solar, las botellas que utilizamos son reciclables y las tapas son sostenibles", dijo Samiullah Khan, gerente general de IBV, una empresa emiratí que comprará el agua. Las tapas estarán hechas de bambú, dijo.

Si bien la tecnología del 'agua a partir del aire' se usa en otros lugares, la operación de Zero Mass destaca por su tamaño e intención de embotellar el agua, según Roland Wahlgren, quien dirige Atmoswater Research, una firma de consultoría en Vancouver.

Zero Mass no va a rivalizar con los procesadores de agua a granel en el corto plazo. Inicialmente, podrá producir hasta 2.3 millones de litros al año, aproximadamente el volumen de una piscina olímpica tradicional. La tecnología sigue siendo mucho más costosa que la desalinización para la misma salida del agua. Así que Zero Mass estará en el mismo grupo que las marcas importadas de alta gama como Evian y Fiji, dijo Khan. Se venden localmente por alrededor de 10 dirhams (2.72 dólares) por litro.

Bloomberg

La instalación Zero Mass está en construcción en el pueblo de Lehbab, un centro para la cría de camellos y safaris en el desierto. IBV, propiedad de Butti Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum, miembro de la familia real de Dubái, venderá el agua en botellas de vidrio a hoteles y otros compradores a granel, dijo Khan.

Siguiente frontera

La planta comenzará con mil 250 paneles hidroeléctricos, cada uno de los cuales cuesta 2 mil 500 dólares, aunque el plan es tener cerca de 10 mil eventualmente. Las cajas rectangulares, que miden alrededor de 2.4 por 1.2 metros, absorben el vapor del agua y lo extraen con energía solar. Aunque pueden operar en casi cualquier lugar donde brille el Sol, el clima cálido y húmedo de Dubái lo convierte en una ubicación privilegiada, según Cody Friesen, fundador de Zero Mass.

Los hidropaneles se han utilizado antes en Estados Unidos, aunque a una escala mucho menor, en campamentos desérticos para turistas y en algunos hogares, según Zero Mass.

La próxima frontera es la agricultura, dijo Friesen, quien también enseña ingeniería en la Universidad Estatal de Arizona.

Las naciones del Golfo quieren reducir su fuerte dependencia de las importaciones de alimentos, especialmente con la pandemia de coronavirus que perturba las cadenas de suministro mundiales. Este mes, Estados Unidos importó 4 mil 500 vacas lecheras de Uruguay para impulsar la producción de leche. También está tratando de cultivar arroz de manera local, cuyo éxito dependerá en gran medida del uso de cantidades sostenibles de agua.

"Lo siguiente es realmente sobre la producción de agua para el cultivo de tomates y otras cosas a nivel local para que no tenga esos costos de transporte y capital que salen de la economía para comprar alimentos", dijo Friesen.

La agricultura que usa 'agua del aire' "puede ser comercialmente viable en el clima correcto, y EU está en la zona climática correcta", dijo Wahlgren, el consultor, que no ha trabajado para Zero Mass.

El 'agua del aire' solo es adecuada para la agricultura en entornos cerrados como almacenes, dijo. En los Emiratos Árabes Unidos, el número de empresas que cultivan verduras y hierbas utilizando cultivos hidropónicos y otros métodos en interiores, que consumen mucha menos agua que la agricultura convencional, ha crecido rápidamente en los últimos años.

"Con la hidroponía, para empezar, es una gran ventaja usar agua muy pura", dijo Wahlgren. "Si usa agua desalinizada, todavía hay un componente de sal bastante grande, que puede ser dañino para las plantas".