Empleados de GameStop, el otro grupo que ve con asombro y molestia el ascenso meteórico de las acciones

En una publicación de Reddit la semana pasada, un trader que ayudó a impulsar las acciones de GameStop a niveles récord platicó que pasó por una sucursal para entregar billetes de 100 dólares a los empleados como agradecimiento. Animó a otros traders que han tenido ganancias inesperadas a hacer lo mismo.

"Son parte de la razón por la que hemos subido tanto", publicó el comerciante, que atrajo 442 comentarios.

Pero aparte de algo de dinero en efectivo entregado, los empleados de GameStop no recibirán más riquezas.

Los negociadores de Reddit han disfrutado de ganancias masivas en las acciones de GameStop, que alcanzaron un máximo de cierre de 347.51 dólares el miércoles. Aunque cayeron en las operaciones poscierre, los títulos se mantienen muy por encima de donde comenzaron este año.

En contraste, los empleados de la cadena minorista han visto cómo se cierran más sucursales, reciben salarios que consideran bajos y experimentan los problemas de trabajar durante la pandemia de COVID-19.

Está previsto que más de mil tiendas bajen sus cortinas durante el año fiscal de GameStop que finaliza en enero, y la compañía planea cerrar aún más sucursales en lo que resta de este 2021.

Los empleados de GameStop que todavía tienen trabajo suelen ganar alrededor de 11 dólares la hora, según Salary.com, un salario aún bajo que el de Walmart. Los puestos como vendedor en el sitio de GameStop solicitan un diploma de escuela secundaria y seis meses de experiencia laboral regular.

En ese contexto, la subida de las acciones, impulsada por el subgrupo de Reddit r/WallStreetBets, ha dejado un mal sabor de boca a algunos.

Te puede interesar: GameStop, la compañía que está poniendo 'patas arriba' la lógica en Wall Street

"Honestamente, apesta que a la gente le importe más la subida de las acciones que el hecho de que GameStop exprime todo lo que puede de sus empleados", según un Redditor que se hace llamar Angel. Dijo que trabajó en un GameStop en Texas durante 10 años.

Muchas tiendas requieren que los empleados “hagan el trabajo de dos o tres personas en un día”, dijo Ángel, quien pidió no dar su nombre real, en un correo electrónico. “La mayoría no tiene descansos y hay un gran escrutinio para cumplir con los crecientes objetivos de rendimiento. Y si no los logras es porque 'no te estás esforzando lo suficiente' y si lo hace es porque 'los objetivos son demasiado bajos'".

GameStop, con sede en el suburbio de Grapevine en Dallas, se negó a comentar sobre sus políticas para empleados.

Quejas salariales

Otro usuario de Reddit, Azrane, que también se identificó como empleado de GameStop, señaló que el desempeño de las acciones no afecta a los empleados más allá de la suite ejecutiva.

Azrane comentó que era "exasperante" ver a la gente de r/WallStreetBets "celebrar cuánto dinero han ganado con las acciones cuando esta empresa nunca pagará a sus trabajadores un salario digno justo que nos haga felices, cómodos y no tener que vivir con la amenaza de enfermarnos y faltar al trabajo que se cierne sobre nuestras cabezas ".

El grupo de Reddit dedicado a GameStop está lleno de discusiones de usuarios que se identifican como empleados. Allí, el drama bursátil no está al frente y al centro. Es más probable que las quejas se refieran a la falta de personal.

Pero la recuperación de las acciones podría beneficiar en última instancia a los empleados al mejorar la fortuna de la empresa, señaló David Cole, director de la firma de investigación DFC Intelligence.

"Gran parte de este frenesí proviene de inversores más pequeños que son fanáticos personales de la empresa", consideró. “Demuestra que hay mucho amor por GameStop. Incluso si la burbuja estalla, es probable que el resultado final sea mejor que antes, cuando GameStop estaba dado por muerto".

El repunte, si dura, podría ayudar a GameStop a recaudar más dinero para una estrategia de reestructuración, ya sea vendiendo acciones a precios más altos o refinanciando. Y eso podría salvar puestos de trabajo.

“GameStop se encuentra ahora en una posición única en la que tienen opciones”, indicó John Patrick Lee, gerente de producto de VanEck, una firma de inversión que no posee acciones en el minorista.

“Con este nuevo valor de mercado, ahora tienen la oportunidad de avanzar hacia el futuro del mercado de los videojuegos. ¿Se integran a él mediante un equipo de deportes electrónicos? ¿Convertirán sus tiendas físicas en un lugar donde la gente llegue a jugar? Tienen opciones cuando antes no las tenían".

GameStop está programado para proporcionar una actualización de estrategia en enero. En las últimas semanas, ganó tres miembros de la junta, incluido el inversor activista Ryan Cohen, ex director del sitio de suministros para mascotas Chewy.com.

Cohen tiene ambiciones audaces para la cadena, como agregar más productos y enfrentarse a Amazon, pero para los empleados, el problema más urgente puede ser cuándo los beneficiará el resurgimiento de GameStop.

Te recomendamos:

¿Es real que GameStop ahora vale más que Delta Air Lines y Kellogg o solo es la euforia creada en Reddit?