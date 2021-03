¿El futuro de las juntas? Hacerlas más divertidas en realidad virtual y llegar como avatar u holograma

Microsoft reveló herramientas de software diseñadas para facilitar y reducir el costo del acceso de las personas a la realidad virtual y al contenido de realidad aumentada, y para que más creadores puedan construir estos mundos digitales y holográficos.

El software Mesh de la compañía permitirá a los usuarios trabajar y jugar juntos virtualmente interactuando con el mismo conjunto de hologramas en dispositivos a varios precios y de diferentes fabricantes, desde las gafas de realidad aumentada HoloLens de Microsoft y Oculus de Facebook y, otros auriculares de realidad virtual hasta teléfonos celulares y computadoras donde los usuarios pueden obtener una vista bidimensional.

Mesh también permite que varias personas vean los mismos hologramas desde diferentes lugares, lo que posibilita eventos como conciertos o reuniones corporativas donde un usuario asiste en persona y el otro se “holoporta” desde casa.

“Se puede estar en cualquier lugar como un holograma o un avatar, y no solo utú”, dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en una entrevista. “Ahora también se puede compartir con todos los compañeros de trabajo o amigos y hacer cosas juntos, no solo con objetos reales, sino con hologramas”.

En una demostración, Alex Kipman, miembro técnico de Microsoft, describió el producto y respondió a preguntas a través de su avatar holográfico, un torso, una cabeza con barba y un par de manos sin cuerpo, utilizando un HoloLens y auriculares Reverb de HP a la vez. Un banco de medusas, un tiburón y dos planetas flotaban por el espacio, todos hologramas que se podían pasar de un lado a otro, cambiar en tamaño y ser examinados.

El gigante del software anunció por primera vez un producto en este espacio en 2015 con HoloLens, un producto costoso que se ha centrado principalmente en usos corporativos, como imágenes médicas y reparación de equipos complejos. Aunque las empresas han estado promocionando la realidad aumentada y la realidad virtual como tecnologías innovadoras durante años, aún no han ganado terreno con una amplia audiencia. Facebook, HP y Snap han lanzado varias formas de gafas y anteojos que utilizan la tecnología, pero la realidad aumentada y virtual aún no ha alcanzado un atractivo masivo, excepto para algunas aplicaciones móviles de gama baja, como el juego de realidad aumentada Pokemon Go de Niantic.

Microsoft apuesta a que un conjunto de herramientas basadas en la nube para facilitar el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada para casi cualquier tipo de dispositivo tendrá un atractivo más amplio. Nadella dijo que la clave es llevar estas tecnologías a los dispositivos y plataformas que los ingenieros diseñan y que los consumidores utilizan más.

Para Microsoft, la idea de Mesh es similar a la de Xbox Live, el servicio de juegos en línea que la compañía introdujo en 2002 que proporcionaba la infraestructura de red para que los desarrolladores de juegos pudieran crear juegos multijugador en línea entre amigos y extraños sin tener que desarrollar esa tecnología ellos mismos, Kipman dijo.

Mesh también utiliza sonido espacial para cambiar el audio según la ubicación de los hologramas y las personas que participan, lo que le da al usuario una sensación de espacio en el mundo virtual. Un amigo sentado al lado del holograma de otro amigo en una reunión de trabajo o en un concierto puede susurrarle algo a su vecino, por ejemplo.

Nadella planea seguir invirtiendo en realidad virtual y realidad aumentada, comparándolo con la decisión de Microsoft hace 10 años de dedicarse totalmente a la computación en la nube, que tomó un tiempo en dar frutos.

