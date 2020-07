El amor en los tiempos del COVID-19

La primera cita de Kimberly Chao fue cancelada después de que su acompañante le dijo que podría haber contraído el coronavirus. Tomó tres pruebas negativas y varias videollamadas antes de que él la convenciera de encontrarse finalmente en persona, tres meses después de que comenzaron a chatear en una aplicación de citas.

Con los restaurantes y bares cerrados en ese momento, su cita fue pasear por el área de Soho de la ciudad de Nueva York para ver el arte callejero de protesta en los escaparates de las tiendas. Llevaban máscaras todo el tiempo en su reunión de 90 minutos.

“Nos abrazamos al final, incluso el abrazo me puso un poco nerviosa”, recuerda Chao, una asesora financiera independiente de 37 años en Nueva York, que recuerda esa fecha a principios de junio.

Si bien la pandemia ha cambiado drásticamente la estrategia para las citas en persona, especialmente en áreas afectadas como Nueva York, no ha impedido que los solteros en casa anhelen la conexión humana. Según las estimaciones de Apptopia, las compañías de citas en línea están experimentando un repunte en los Estados Unidos, con un buen número descargas diarias de aplicaciones para tales conexiones, que se recuperan de los mínimos que tocaron este año derivado del COVID-19.

Las personas se están adaptando a las normas cambiantes: las conexiones inmediatas se están reemplazando rápidamente por el cortejo virtual de una semana. Una buena higiene y ser socialmente responsable son ahora requisitos previos, junto con un acuerdo claro sobre distanciamiento social y máscaras para las reuniones en persona.

“Somos más optimistas con las citas que cuando iniciamos la cobertura de Match a principios de junio”, dijo Lauren Cassel, analista de Morgan Stanley, citando un mayor compromiso y una mayor demanda de interacción humana durante este período para Match Group, propietaria de Tinder.

En un informe esta semana, su equipo estimó el número de descargas de Tinder en el último trimestre superó los estimados previos de analistas de la firma. El propietario de aplicaciones con sede en Dallas, que también incluye OkCupid y Hinge, finalizó su spin-off de IAC / InterActiveCorp. a principios de este mes y agregó nuevos miembros de la junta, incluido el actor Ryan Reynolds.

Citas por video

Durante la pandemia, las aplicaciones de citas también se apresuraron a darle a los usuarios funciones de video en la aplicación y opciones de citas rápidas que no eran necesarias en el pasado. Si bien las citas de video podrían migrar a Zoom o Skype, muchos son reacios a dar información de contacto y prefieren mantener las comunicaciones dentro de la aplicación, dijo Geoff Cook, director ejecutivo de The Meet Group, que introdujo video y transmisión en vivo en sus plataformas principales, incluyendo MeetMe y Skout, hace tres años.

Las acciones de la compañía han aumentado un 24 por ciento desde el comienzo del año y se han recuperado de la caída en marzo, cuando ciudades como Nueva York y Los Ángeles cerraron negocios no esenciales y obligaron a las personas a quedarse en casa.

El COVID-19 también está cambiando los patrones de encuentros para julio y agosto, meses tradicionalmente lentos para las citas en línea a medida que las personas salen a socializar y conocer posibles parejas en persona. No este verano, dijo Kenji Yamazaki, cofundador de EastMeetEast, una aplicación de citas asiático-estadounidense, cuyos usuarios continuaron participando intensamente en la transmisión en vivo desde que esa tendencia aumentó en marzo.

Aún así, hay un límite para las citas en video, dijo Khadijah Díaz, de 28 años, que ha estado usando Bumble, Tinder, Hinge y algunos grupos de citas en Facebook en Houston.

“No es lo mismo que conocer gente cara a cara y sentir la energía”, dijo Díaz. “Para poder estar continuamente interesado en alguien, necesito verle cara a cara”.

‘Anticuerpo Positivo’

Otros también están encontrando formas de acelerar el regreso a las citas en el mundo real. En Grindr, una popular aplicación de citas gay, algunos usuarios agregan “anticuerpos positivos” en las páginas de perfil para aliviar las preocupaciones sobre posibles citas.

En la encuesta comunitaria de Meet Group a más de 2 mil 500 personas en los Estados Unidos, el 81% dice que se encontrarían con alguien al día siguiente de conocerle por la aplicación, y el 71 por ciento desea que su primera cita use una máscara. Más de la mitad de los encuestados dicen que ir al trabajo o la escuela es más riesgoso que ir a una primera cita para una comida o café al aire libre.

Las preocupaciones sobre la pandemia continúan persistiendo, lo que llevó a la compañía con sede en New Hope, Pensilvania, a formar una ‘Junta Asesora de Citas más Seguras’ para proporcionar pautas de citas de expertos en salud. También está considerando agregar un filtro para que los usuarios opten por sólo citas virtuales, para evitar un desajuste de las expectativas.

“Está claro que las personas tienen miedo del virus”, dijo Cook. “El miedo podría haber alcanzado su punto máximo en abril-mayo, pero continúan insistiendo en usar máscaras”.

Y periodos más largos de citas virtuales pueden convertirse en la norma para detectar posibles socios. Incluso cuando las ciudades comienzan a aligerar las medidas de confinamiento y permiten que los restaurantes y bares se reabran gradualmente, la portavoz de Match, Vidhya Murugesan, dijo que la compañía continúa viendo a los usuarios conectarse a través de funciones como los chats de video en la aplicación antes de decidir reunirse en persona.

“Incluso después de la pandemia, en realidad me gustaría hacer muchos videos y llamadas antes de conocer a una persona. Me ahorraría mucho tiempo”, dijo Chao, a quien no le importó que en los encuentros por video sus citas aparecieran en ropa deportiva con barba sin afeitar y el pelo sin recortar. “Antes, tenía una cita, y después de unos minutos me daba cuenta de que no debería haber ido”.