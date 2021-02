Demandan a una de las ‘mentes maestras’ detrás del frenesí GameStop

Keith Gill, una de las voces más influyentes que impulsaron GameStop en el foro de Reddit ‘WallStreetBets’, fue acusado en una demanda de hacerse pasar por un inversionista aficionado y así beneficiarse de los precios artificialmente inflados de las acciones.

La demanda colectiva contra Gill, quien se hace llamar ‘Roaring Kitty’ en YouTube, se presentó el martes en un tribunal federal de Massachusetts.

Según la demanda, Gill era en realidad un profesional con licencia de los índices accionarios que manipuló el mercado para beneficiarse a sí mismo. Gill promocionaba las acciones de GameStop a través de una amplia presencia en Youtube, Twitter y Reddit.

"La conducta engañosa y manipuladora de Gill no solo violó numerosas regulaciones y reglas de la industria, sino también varias leyes de valores al debilitar la integridad del mercado de acciones de GameStop", dice la demanda. "Causó enormes pérdidas no solamente a los que compraron contratos de opciones, sino también a los que cayeron en la trampa de Gill y compraron acciones de GameStop durante el frenesí del mercado a precios muy inflados".

La acción legal fue presentada por la empresa de demandas colectivas de valores Hagens Berman Sobol Shapiro en nombre de Christian Iovin, del estado de Washington, y de personas en situación similar. Iovin vendió 200 mil dólares en opciones de compra de acciones de GameStop cuando estaban por debajo de los 100 dólares. Las acciones pronto superaron los 400 dólares por papel, lo que le obligó a recomprar las opciones de compra a precios elevados.

Gill se convirtió en uno de los rostros públicos del frenesí de GameStop, que ha sido un tema constante de Wall Street este año. La estratosférica subida de las acciones pareció enfrentar a los modestos inversionistas particulares con los sofisticados fondos de cobertura. Algunos fondos perdieron miles de millones de dólares cubriendo sus posiciones cuando las acciones de GameStop subieron más de mil 700 por ciento durante un lapso de enero.

Testimonio en el Congreso

El frenesí de GameStop también ha atraído la atención de los políticos, y Gill tiene previsto testificar este jueves ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto con ejecutivos de Robinhood Markets, Citadel LLC, Melvin Capital Management y Reddit.

En el testimonio preparado para su comparecencia en el Congreso, facilitado de antemano por su abogado en respuesta a las preguntas sobre la demanda, Gill dijo que su trabajo anterior en el sector financiero nunca incluyó la negociación de valores ni el asesoramiento a clientes. También negó haber intentado inflar artificialmente las acciones de GameStop y dijo que realmente creía en el potencial futuro de la empresa.

"No solicité a nadie que comprara o vendiera las acciones para mi propio beneficio", dice la declaración de Gill. "No pertenecí a ningún grupo que intentara crear movimientos en el precio de las acciones. Nunca tuve una relación financiera con ningún fondo de cobertura. No tenía ninguna información sobre GameStop excepto la que era pública. No conocía a ninguna persona dentro de la empresa y nunca hablé con ninguna persona con información privilegiada".

‘Millonarios’ en diciembre

No está claro cuánto dinero ganó Gill con sus acciones de GameStop, aunque dijo en su testimonio que él y su familia eran "millonarios" cuando las acciones alcanzaron los 20 dólares en diciembre, muy por debajo de los precios que alcanzarían un mes después. Esas ganancias se han evaporado en gran medida en las últimas semanas, con la acción cotizando en torno a los 47 dólares el miércoles por la tarde.

La demanda afirma que Gill, de quien se ha escrito en Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal y otros medios, estaba lejos de ser un aficionado de las inversiones en acciones. Por el contrario, señala, es un analista financiero colegiado que cuenta con varias licencias de corredor de bolsa y que anteriormente trabajaba para Massachusetts Mutual Life Insurance. La demanda también nombraba a la compañía MassMutual y a una de sus filiales como demandados, diciendo que tenían la obligación de supervisar las actividades de Gill en el mercado.

Una portavoz de MassMutual dijo que la empresa estaba revisando el asunto y no tenía comentarios.

"Para motivar a los inversionistas aficionados, Gill se presentó como una especie de Robin Hood y calificó a los profesionales de los valores como villanos", dice la demanda. "Sin embargo, Gill no es un aficionado. Durante muchos años, trabajó activamente como profesional en las industrias financieras y de inversión".

