Crabi, la app mexicana que asegura tu auto desde el celular

Accidentes, baches, robos e incluso cosas mínimas como rayones. Tener un automóvil en México es toda una odisea. Por esto, asegurar un vehículo se ha vuelto tan necesario como la gasolina que lo hace andar.

Sin embargo, encontrar uno que se adapte a tus exigencias puede tomar varias llamadas telefónicas o trámites.

La startup jalisciense Crabi busca solucionar el problema de la atención por parte de las aseguradoras. ¿Cómo? Al hacer partícipe a los usuarios en todo el proceso de adquisición de un seguro para auto.

“Las grandes compañías que controlan el mercado lo hacían muy parecido, no habían cambiado prácticamente y había un mercado no cubierto de una forma importante. El 70 por ciento de los autos que circulan en México no tiene seguro. Dadas esas premisas, me llamó mucho la atención y me apasionó mucho tratar de entender y resolver el problema”, dijo Javier Orozco, fundador de la empresa, en entrevista con El Financiero sobre cómo surgió la idea de Crabi.

La empresa, que comenzó en 2017, da la posibilidad de cotizar y comparar entre las distintas opciones de seguro que ofrece, así como el personalizar y comprar el seguro de auto desde una app.

La aplicación, disponible en sistemas iOS y Android con el nombre ‘Crabi - Seguro de auto’, funciona de la siguiente manera: en la opción de ‘Cotizar’ eliges el estado en que vives, la marca de tu auto, el modelo, año de tu vehículo y sus características.

Con esta información, luego de ingresar un correo electrónico, Crabi te da la cotización para el seguro de tu auto y te permite modificar las opciones, desde el deducible en caso de robo, hasta gastos de cobertura por daños a terceros.

Según la personalización que hagas, el seguro será más barato o más caro. Crabi afirma que el ahorro en comparación con otras aseguradoras es de 15 por ciento, lo que normalmente es la comisión que cobran agentes por llevar a cabo el procedimiento de contratación de seguro.

La firma recibió en diciembre de 2018 su autorización para operar. Comenzó una fase de prelanzamiento y en mayo de este año ya inició en el mercado en Jalisco.

“La aplicación móvil es el control de tu seguro. Esto es en sí una revolución porque si tú antes tenías que depender de un agente, y el agente tenía que depender de alguien en caja o de un asistente, ahora tú puedes hacer todo desde tu celular. Puedes emitir una póliza, ajustar tus coberturas, mover tus límites, elegir la forma de pago, reportar un siniestro o incluso cancelar el seguro”, comentó Orozco.

La startup mexicana por el momento solo atiende a clientes de Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Nuevo León y Estado de México. Aunque les da cobertura en todo el país.

Crabi es una de las primeras aseguradoras digitales del país y la primera del estado de Jalisco. Esta startup cuenta con las certificaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; es monitoreada por el Buró de Entidades Financieras.