COVID-19 impulsa a Netflix: 'destroza' pronósticos y suma 15.8 millones de suscriptores

Netflix superó, y con creces, el pronóstico de crecimiento del primer trimestre, esto al agregar casi el doble suscriptores previstos para dicho lapso, con lo cual se consolida como una de las pocas compañías beneficiadas por la emergencia de salud global por el COVID-19.

El servicio de streaming de pago más grande del mundo agregó 15.8 millones de suscriptores en los primeros tres meses del año. Los espectadores han recurrido a Tiger King o Love Is Blind para ayudar a superar la cuarentena impuesta debido al nuevo coronavirus.

Los 15.8 millones nuevos suscriptores 'destrozaron' los pronósticos: analistas proyectaron 8.47 millones de adiciones para el primer trimestre, mientras que Netflix previó 7 millones.

Las acciones de Netflix subieron hasta un 12 por ciento después del cierre de este martes. Las acciones de la compañía ya han incrementado un 34 por ciento este año.

Si bien el COVID-19 ha sido devastador para la economía mundial, los servicios de transmisión de video como Netflix se han beneficiado de los miles de millones de personas atrapadas en sus hogares. El nuevo servicio Disney+, por ejemplo, superó los 50 millones de suscriptores en solo cinco meses.

Netflix finalmente ha descifrado el código en 'reality shows'. Tiger King, un documental sobre propietarios de zoológicos de grandes felinos, fue la nueva serie más grande de éxitos para Netflix en Estados Unidos desde Stranger Things. Mientras tanto, Love Is Blind, un programa sobre citas, atrajo a 30 millones de espectadores. Por otro lado, otro programa de citas, Too Hot to Handle, ha sido uno de los más populares en Netflix desde su lanzamiento la semana pasada.

El crecimiento en Estados Unidos y Canadá repuntó después de unos pocos trimestres lentos. La compañía sumó 2.31 millones de clientes en la región, su mayor mercado. Eso fue más de lo que agregó en los tres trimestres anteriores combinados.