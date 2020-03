Conciertos en línea, el ‘salvavidas’ financiero para los artistas

Durante los últimos 13 años, Bandsintown ha ofrecido a los músicos una plataforma para notificar a sus fans sobre los próximos conciertos. Antes de la propagación del nuevo coronavirus, la aplicación de la compañía enumeraba más de 430 mil futuros eventos en vivo.

Pero todo eso cambió en las últimas semanas, con artistas y promotores que tuvieron que cancelar más de 50 mil espectáculos debido a la pandemia. Y no se sabe cuándo se considerará seguro volver a reunirse en grandes cantidades.

Eso dejó a los músicos sin una fuente importante de ingresos. Un número creciente de artistas, incluidos Erykah Badu y DJ Diplo, se presentan en vivo a través de aplicaciones como Instagram y YouTube. Pero, por lo general, no hay una manera fácil de vender boletos, patrocinios o mercancías.

Para ayudar a los artistas a navegar en esta nueva economía, Bandsintown se ha asociado con Twitch, el sitio de transmisión en vivo propiedad de Amazon. A partir de esta semana, cualquier músico registrado en Bandsintown que tenga al menos 2 mil seguidores podrá recolectar dinero de presentaciones en vivo en Twitch.

Actualmente, la mayoría de los artistas que desean ganar dinero con Twitch deben presentar una solicitud y esperar su aprobación. Bandsintown está acelerando el proceso para ayudarlos a recaudar ingresos de publicidad y presentaciones en línea.

“Se están produciendo cancelaciones masivas de eventos”, dijo Fabrice Sergent, cofundador y director ejecutivo de Bandsintown. “Inmediatamente sentimos que podíamos reorganizar nuestra hoja de ruta para brindar a los artistas la capacidad no solo de ofrecer eventos físicos en vivo, sino también conciertos virtuales”.

A medida que los gobiernos le piden a las personas de todo el mundo que se queden en casa, un número creciente de artistas ha respondido al confinamiento transmitiendo por internet. John Legend y Anitta recaudaron dinero para obras de caridad a través de presentaciones en Instagram, y DJ D-Nice lo usó para organizar la mayor fiesta de baile en internet. Los conciertos en vivo ‘online’ se han extendido tan rápidamente que a los fans les resulta difícil seguir la pista. Bandsintown ya ha cambiado sus páginas de artistas para que cualquiera de sus 530 mil músicos registrados pueda publicar un aviso de una próxima transmisión en vivo, incluyendo las fechas. Bandsintown también organizará un festival de música en vivo para el próximo jueves en Twitch.

Para algunos artistas, las giras son su mayor fuente de ingresos.

“Es nuestro medio de vida”, dijo Tarriona Ball, conocida como Tank, la cantante principal de Tank and the Bangas. “Si no estamos de gira, ¿dónde está el dinero?”

Tank y los Bangas tuvieron que suspender la gira para su último álbum, ‘Green Balloon’, justo antes de la temporada de festivales. La banda perdió más de 50 mil dólares por vuelos de avión cancelados y otros gastos.

Si bien Ball puede sobrevivir durante un par de meses sin salir de gira, su equipo podría no tener tanta suerte. Ella actuará el jueves como parte de un maratón de música con 16 artistas por día. Recaudará dinero para las personas que se quedan sin trabajo por el nuevo coronavirus.

La primera transmisión en vivo de Bandsintown en Twitch, con el artista electrónico Black Coffee, fue vista por más de 84 mil 500 personas.

El dinero de la transmisión en vivo no puede compensar la pérdida de ingresos de las giras a corto plazo. Tampoco pagará a todos los miembros que viven de gira en gira. Pero realizar estos espectáculos para grandes audiencias en línea puede ayudar a los músicos a largo plazo.

“La mayoría de los artistas pueden no solo mantenerse en contacto, sino también expandir sus seguidores”, dijo Sergent. “Un problema puede convertirse en una oportunidad para muchos artistas”.´