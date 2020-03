¿Comprar y que te incluya la reparación? Europa va por el siguiente nivel

Europa está llevando los derechos del consumidor a un nuevo nivel, con un plan que requeriría que los fabricantes de todo, desde teléfonos móviles hasta lavadoras, ofrezcan reparaciones.

“La mayoría de esos dispositivos terminan en la basura”, dijo el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), Virginijus Sinkevicius, a periodistas el miércoles en Bruselas. “Dos de cada tres ciudadanos europeos dijeron muy claramente que quieren que sus dispositivos, la electrónica, les sirvan por más tiempo. Significa que tenemos que proporcionarles el derecho de reparación”.

La iniciativa es parte de una amplia campaña europea para frenar la contaminación en el suelo y en el aire. Apodado el ‘Pacto Verde’, el paquete prevé medidas que incluyen límites de emisiones más estrictos, estándares de sostenibilidad más fuertes para los productos vendidos en el mercado y más información en las etiquetas de los productos.

La Comisión Europea, el brazo regulador compuesto por 27 naciones que impulsa toda la campaña, dice que una mayor protección ambiental plantea más oportunidades económicas que riesgos.

Una clave es empoderar a los consumidores, y el principio del derecho de reparación es fundamental para esto, según Sinkevicius, quien viene de Lituania.

“Nos aseguraremos de que este derecho, que les pertenece, esté completamente implementado”, dijo. “Lo que estamos tratando de alcanzar es una percepción un poco diferente del modelo económico”.

Europa necesita una renovación económica en la que los fabricantes se centren cada vez más en los servicios, según Sinkevicius. Se trata de “vender no un dispositivo sino un servicio; básicamente vendiendo no una bombilla, sino luz, no vendiendo una lavadora, sino cargas o giros de ciclo”, dijo.

Como parte del plan de “economía circular” anunciado el miércoles, la Comisión redactará más de una docena de leyes para garantizar que Europa use mayores cantidades de sus fibras, rieles y plásticos descartados. Según la Comisión, solo el 12 por ciento de los materiales utilizados actualmente por la industria provienen del reciclaje.