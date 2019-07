CDMX será sede del primer campeonato centroamericano de videojuegos de deportes

La Federación Mexicana de Esports o deportes electrónicos, anunció el primer Campeonato Centroamericano y del Caribe, que se llevará cabo en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Con más de 500 jugadores de ocho países diferentes, cinco disciplinas como Overwatch, League Of Legends, Clash Royale, King of fighters y Samurai Shodown, será el próximo 30 de noviembre y el primero de diciembre cuando la Ciudad de México se convierta en el epicentro de los deportes electrónicos de la región.

“Es la primera vez que se hace un campeonato Centroamericano y del Caribe entre selecciones de países con carácter deportivo”, dijo José Manuel Romero, presidente Confederación de Esports de Centroamérica y el Caribe, al realizar el anuncio oficial.

“¿Y qué implica? Hoteles, alrededor, que vengan turistas a conocer lo que se está haciendo en México, tendremos visitantes de otros estados, Gamers que querrán ver a la Selección Mexicana o a las selecciones de Centroamérica y del caribe”, agregó.

El Pepsi Center del WTC se sumó a la lista de jugadores de este negocio que deja mil 58 mil millones de dólares al año en México y que, este miércoles, fue bautizado como la casa de los Esports en el país.

“Sí es un compromiso de crecer, de generar más empleos, tener empleos profesionales y bien pagados, contribuir y aportar nuestro granito de arena, ahí estaremos”, dijo Alejandro Parra Athié, director General de Grupo Hir Expo International & Pepsi Center WTC, quien además anunció que ya se tiene una estrategia para crear sedes regionales.

Con esta alianza Grupo Hir entra al selecto grupo de empresas junto con Grupo Ferráez, a través de Eliot Chanel y Capital Media con Capital Gaming para organizar el ecosistema gamer en México.

En su oportunidad, Ismael Silva Jiménez, Presidente de la Federación Mexicana de Esports, aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a los gamers mexicanos y rechazó que la conformación de la selección nacional se realizará por favoritismos o dedazos.

“Que no es la Selección Mexicana, no es un dedazo, no es ‘a mí me cae bien alguien, y por eso es seleccionado independientemente si es bueno o malo’(…) la Selección Mexicana es un proceso deportivo y es un proceso formativo.”

Además, fue presentada la mascota oficial del primer campeonato Centroamericano y del Caribe, un lagarto llamado X’laga, basada en la cultura nacional y la cultura gamer.

“Tomamos parte de Starcraft, tomamos parte de nuestro calendario azteca y formamos X´laga que es la mascota oficial de los juegos centroamericanos y del caribe”, acotó el presidente de la FEMES.