Beat pide evitar pagos en efectivo para mitigar propagación de coronavirus

La aplicación de movilidad Beat exhortó a sus conductores y usuarios evitar cobrar y pagar en efectivo para mitigar la propagación del nuevo coronavirus en el país, dijo Marisa Hurtado, gerente de relaciones públicas y comunicación de la aplicación móvil en México.

“No tenemos planeado hasta el momento detener este tipo de pago (en efectivo) porque sabemos que hay muchas personas que es su método de pago tradicional que ocupan, pero evidentemente buscamos la manera de fomentar esta prevención y les hacemos esta recomendación no sólo a conductores, sino también a pasajeros; si no tienes la necesidad de usar el efectivo te recomendamos que uses otro método de pago justamente para mitigar la propagación del virus”, dijo en entrevista con El Financiero.

Al cuestionarla si la empresa de movilidad de origen griego creará un fondo económico para apoyar a sus colabores en caso de dar positivo a Covid-19, dijo que actualmente es un tema que analizan y evalúan, esto conforme evoluciona la contingencia sanitaria en el país.

Ante esto, Hurtado recordó que Beat trabaja de la mano con Secretaría de Salud para compartir las recomendaciones sanitarias a sus socios conductores (lavarse constantemente las manos, usar gel antibacterial, limpiar sus unidades), además de contar con un equipo dedicado a atender si alguien tiene síntomas o sospechas de COVID-19.

“Estamos replicando la información que ellos (Secretaría de Salud) nos comparten sobre medidas de prevención cómo mejorar hábitos que ayuden a la prevención e intercambian información para hacer frente a la crisis y ubicar contactos si un conductor llega o un pasajero a dar positivo de coronavirus para compartir la información como hemos visto en el contexto global.

"Entre más se comparta información y más conexión y colaboración entre sector privado y sector público es más fácil es aplanar la curva de la crisis”, dijo.

Agregó que en caso de que algún conductor sea diagnosticado con COVID-19, será suspendido de la aplicación temporalmente, hasta que sean oficialmente dados de alta. De la misma manera, si un pasajero tiene un resultado positivo se suspenderá temporalmente su uso de Beat hasta que sea dado de alta médicamente.

Por último, Marisa Hurtado reconoció que tanto el uso de su servicio de movilidad, así como la conexión de sus colaboradores ha disminuido desde que el virus ha tomado relevancia en el país.