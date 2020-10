Audiencia de tecnológicas se torna política

Los líderes de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses testificaron sobre la legislación que dio forma a la Internet moderna. Terminaron siendo acusados por los senadores estadounidenses de abusar de su poder sobre el discurso político seis días antes de las elecciones.

“¿Quién diablos los eligió y los puso a cargo de lo que los medios pueden informar?”, preguntó el senador Ted Cruz, un republicano de Texas, al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en una audiencia del Congreso el miércoles.

Si bien los ataques más feroces provinieron de los republicanos, los demócratas del Comité de Comercio del Senado también cuestionaron a Dorsey, a Sundar Pichai, de Google, y a Mark Zuckerberg, de Facebook, para determinar si es necesario actualizar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

La regla otorga a las plataformas en línea cierta inmunidad legal del contenido que publican sus usuarios. Ha sido objeto de un intenso escrutinio después de que Facebook y Twitter limitaran recientemente el alcance en línea de una nota del New York Post sobre la familia del exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden, lo que provocó reclamos de parcialidad y censura.

“Ha llegado el momento de que termine ese pase libre”, pidió el Senador Roger Wicker, un republicano de Mississippi que preside el panel, refiriéndose a la Sección 230. Las preguntas se convirtieron en disputas partidistas. Los republicanos criticaron la moderación de las publicaciones del presidente Donald Trump por parte de las empresas de tecnología, mientras que los demócratas dijeron que temían que la audiencia fuera un intento republicano de influir en los directores ejecutivos días antes de las elecciones.

“Parece que quieren intimidar a las plataformas aquí para intentar inclinarlas a favor del presidente Trump”, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut.

Los ejecutivos de tecnología, que comparecieron de forma remota, comenzaron su testimonio explicando la importancia de la regla para construir sus negocios. Dorsey llamó a la Sección 230 “la ley más importante de Internet para la libertad de expresión y la seguridad”, y argumentó que derogarla conduciría a una mayor vigilancia del contenido, no menos.

La Sección 230, aprobada como parte de la CDA en 1996, permite a las empresas de Internet esperar para moderar el discurso de los usuarios hasta que se publique en línea, lo que ayuda a que sus plataformas no se vean obstaculizadas por constantes desafíos legales. YouTube no tiene que preseleccionar los millones de videos subidos diariamente, y Facebook no tiene que leer todos los comentarios; pueden permitir que las publicaciones de los usuarios fluyan libremente y limpiarlas más tarde si sucede algo malo.

“Nuestra capacidad para brindar acceso a una amplia gama de información solo es posible gracias a los marcos legales existentes”, indicó Pichai.

Zuckerberg argumentó que el lenguaje actual permite a empresas como Facebook capturar más contenido que podría ser intimidación o acoso, y Pichai dijo que las empresas necesitan flexibilidad.

Zuckerberg mencionó que la Sección 230 fue fundamental cuando comenzó Facebook. “Si estuviéramos sujetos a una mayor cantidad de demandas por contenido porque la Sección 230 no existía, eso probablemente hubiera hecho prohibitivo para mí, como estudiante universitario en un dormitorio, comenzar con esta empresa”, señaló.

Te recomendamos:

Facebook bloquea anuncios de Trump que animan a ‘votar hoy’

Más de 2,000 pesos al mes: esto costará el internet satelital de Elon Musk, según CNBC