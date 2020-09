¡Atención! Apple hará su evento anual el 15 de septiembre... y esta es una de las 'sorpresas'

Apple indicó llevará a cabo un evento en línea el 15 de septiembre, donde se espera que la compañía presente su último Apple Watch. El evento se transmitirá desde el sitio web de la compañía a partir de las 10:00 horas del Pacífico (8:00 horas de la Ciudad de México).

El gigante de la tecnología generalmente organiza un elegante espectáculo centrado en el hardware cada otoño desde su sede en Cupertino, California, o desde otra ubicación en Silicon Valley.

Este evento solo estará en línea debido a la pandemia de COVID-19. Eso sigue a la conferencia de desarrolladores de Apple en junio, que funcionó bien como evento virtual.

El anuncio del evento en el sitio web de Apple no tiene su línea de etiqueta típica que insinúa lo que se anunciará. Pero la invitación a los medios dice "El tiempo vuela", lo que indica que el anuncio está relacionado con el Apple Watch, no con los iPhones. Los nuevos iPhones no se lanzarán hasta octubre, informó Bloomberg News.

La compañía está preparando nuevos relojes Apple de gama alta y baja, así como un iPad Air rediseñado con una pantalla de borde a borde.

También está trabajando en un HomePod más pequeño y el primer par de auriculares para colocar sobre las orejas de la marca Apple que se lanzarán a finales de este año.

Los nuevos iPhones, que vendrán más tarde, tendrán carcasas rediseñadas, cámaras actualizadas y capacidades 5G. Apple también planea anunciar la primera Mac con sus propios procesadores, reemplazando a Intel Corp., antes de fin de año.

Las próximas actualizaciones del software de iPhone y iPad se lanzarán este mes, y las actualizaciones de software de Apple Watch, Apple TV y Mac llegarán en el otoño.

Las acciones de la compañía han aumentado este año debido a la creciente demanda de iPhones, iPads y otros equipos tecnológicos necesarios para trabajar y estudiar desde casa durante la pandemia.

También enfrenta un mayor escrutinio antimonopolio y quejas de los desarrolladores de la App Store, incluido Epic Games.

