Así es la vida de un ‘buitre’ de las criptomonedas

Cuando los grandes inversores, comúnmente conocidos como ‘ballenas’, necesitan salir rápida o silenciosamente del mundo de las criptomonedas, a menudo recurren a Brian Estes.

Estes, de 52 años, administra Off The Chain Capital, un fondo de casi 40 millones de dólares que se especializa en comprar activos digitales de personas que no tienen dinero en efectivo debido a divorcios, pérdida de ingresos u otras circunstancias imprevistas. La firma con sede en Orlando, Florida, normalmente recoge activos con un descuento superior al 50 por ciento, dijo Estes.

El fondo está en conversaciones para comprar alrededor del uno por ciento del procesador de criptopagos BitPay, y otra participación en el ‘exchange’ de criptomonedas Kraken. En marzo, Off The Chain compró el uno por ciento de Polychain Capital a un exempleado. Hace un año, relata Estes, obtuvo una participación en la firma de capital de riesgo Digital Currency Group de un tenedor que necesitaba resolver un divorcio.

“Estamos pescando donde nadie más está pescando”, apunta Estes. "Lo que hacemos es comprar activos de blockchain a precios de liquidación de vendedores con necesidad de hacerlo".

Y hay muchos de ellos, incluso con los precios de las criptomonedas volviendo a dispararse. En los últimos años, los inversores han invertido miles de millones en cientos de fondos de riesgo y miles de proyectos y nuevas empresas que pueden tardar años en madurar y no son fáciles para salir.

Todas las semanas, Off The Chain también compra créditos de acreedores de Mt. Gox, el intercambio de cifrado japonés que se hundió en 2014. El fondo es el mayor comprador de las reclamaciones, según Estes. También descubrió una forma de empaquetar las monedas Bitcoin y Ether en inversiones similares a acciones y venderlas a través de firmas de corretaje.

"Incluso si Bitcoin no se mueve, estamos ganando entre un 40 por ciento y un 60 por ciento al año al cosechar estas primas", asegura.

La estrategia de Off The Chain difiere de muchos otros fondos de criptomonedas, que simplemente han invertido dinero en Bitcoin. Hasta julio, estos fondos han registrado rendimientos anuales del 57.2 por ciento, según el rastreador de datos CryptoFundResearch. Off The Chain obtuvo un rendimiento del 93 por ciento durante el mismo período, dijo Estes.

"El rendimiento informado de Off The Chain este año ha sido impresionante y puede indicar una promesa de valor de la inversión en el espacio criptográfico, incluso cuando ha caído en desgracia con los inversores de capital tradicionales", dijo Josh Gnaizda, director ejecutivo de CryptoFundResearch.

Estes comenzó en 1990 como corredor de acciones institucionales en AG Edwards & Sons. En 2004 inició su propia firma de asesoría.

“Aprendí sobre Bitcoin” en 2014, dijo Estes. “Viniendo de las finanzas tradicionales, pensé que era solo una estafa. Después del hackeo a Mt. Gox mis instintos de valor se activaron y comencé a hacer las debidas diligencia. Leí el libro blanco de Satoshi y encajó conmigo".

Estes vendió su empresa y comenzó a invertir en startups de Bitcoin y cripto, como Coinbase, Digital Currency Group y Polychain.

Cuando su hijo tenía 16 años, comenzó Off The Chain con la guía de su padre y con dinero de familiares y amigos, y lo aumentó de 500 mil dólares a casi 10 millones de dólares a fines de 2017, afirma Estes. Cuando su hijo se fue a la universidad, compró el fondo y lo abrió a inversores externos en agosto de 2019.

"Todos nuestros activos son semilíquidos, excepto la propiedad de GP en Polychain", señala Estes. “Si fuéramos vendedores obligados, tendríamos que hacer un recorte de activos, pero planeamos mantener nuestros activos hasta que se vuelvan completamente líquidos. Más del 50 por ciento de nuestra cartera será 100 por ciento líquida en seis meses”.