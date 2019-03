¿Apple TV+ abarcará otros dispositivos? Solo si es necesario

Apple demostró el lunes que puede abrir su software y servicios a dispositivos que compiten con los suyos, pero solo cuando es absolutamente necesario.

La aplicación de TV actualizada de la compañía, que incluye una nueva suscripción para películas y programas de TV originales, se lanzará en los iPhone, iPad y Mac. Pero también estará disponible a través de dispositivos que se pueden adquirir en Amazon y Roku y vía televisores inteligentes de LG Electronics, Sony y Samsung Electronics.

Una compañía que no se mencionó en la presentación de dos horas del fabricante de iPhone es Google, propietario de Android, que alimenta aproximadamente 85 por ciento de los últimos teléfonos inteligentes.

A primera vista, esto parece una omisión imprudente por parte de Apple. Hay mucho en juego en los nuevos servicios de la compañía, y su suscripción de video en particular.

Apple indicó que planea hacer el lanzamiento en más de 100 países, y en la mayoría de esos lugares, Android es aún más dominante. Al no hacer una versión Android de la aplicación TV, se ignora a cientos de millones de espectadores potenciales que pagan, especialmente fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, en una inspección más cercana, se considera que Apple tiene sus cálculos y le apuesta a que no necesita a los usuarios de teléfonos Android, o que tiene otras formas de llegar a ellos que no requieren cercanía con su rival Google.

Netflix, el líder de transmisión de video, proporciona una pista para el enfoque de Apple. Netflix reveló el año pasado que 70 por ciento de sus suscriptores ingresan al servicio a través de un televisor. Esto significa que los consumidores están usando un televisor inteligente con una aplicación de Netflix o conectando un decodificador que ejecuta la aplicación de Netflix para su dosis de la serie Stranger Things.

De acuerdo con los datos, solo 10 por ciento de los usuarios acceden a Netflix a través de los teléfonos, mientras que la cifra es de 15 por ciento para computadores y 5 por ciento para tabletas.

Netflix tiene un negocio en auge fuera de Estados Unidos, por lo que si solo puede obtener 10 por ciento de los espectadores de Android, Apple probablemente decidió que valía la pena arriesgarse a ignorar este canal de distribución.

Sin embargo, el empuje de Apple hacia más servicios digitales está obligando a la compañía a adoptar otros dispositivos. Apple ya ofrece aplicaciones de almacenamiento de iTunes y iCloud para PC. Incluso hay una aplicación de Apple Music para Android, porque los teléfonos inteligentes son la principal forma en que las personas reproducen música. Según un informe del martes de Sensor Tower, Apple Music ya se ha instalado 40 millones de veces en dispositivos Android.

Más integraciones de Android son poco probables. Apple no hizo mención de su servicio de noticias News + de 10 dólares por mes que llega a Android. Y la compañía se ha resistido a abrir servicios como iMessage y FaceTime a otras plataformas, ofertas clave que Apple probablemente ha evidenciado ayudan a retener a los usuarios y a vender teléfonos.

Después de todo, Apple sigue siendo una empresa de hardware de corazón y es reacia a dar a los consumidores más razones para elegir un teléfono Android en lugar de un iPhone. Los ingresos por servicios siguen siendo pequeños por las ventas de hardware como el iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

De acuerdo con la estrategia de Apple hasta el momento, el mensaje es claro: Apple lanzará sus servicios en dispositivos que no sean de Apple cuando beneficie a la empresa y no interfiera con la venta de su propio hardware. No hay nada de malo en eso, pero hasta entonces, es una empresa de servicios con un gran asterisco.