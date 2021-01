Apple hará serie sobre el ascenso-caída de WeWork, con Anne Hathaway y un escritor de 'The Office'

Apple TV+ dio 'luz verde' a una serie sobre WeWork, startup de oficinas compartidas, la cual contará con los giros y vueltas que llevaron a la destitución del fundador y director ejecutivo Adam Neumann.

La serie, que llevará por nombre WeCrashed, está basada en un podcast de Wondery llamado WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, y estará protagonizada por los ganadores del Oscar Anne Hathaway y Jared Leto en los papeles de Rebekah Neumann y Adamn Neumann.

Lee Eisenberg, conocido por ser uno de los escritores de The Office, coescribirá, será productor ejecutivo y también el showrunner de la serie, junto con Drew Crevello, como parte de un acuerdo general que firmó con Apple TV+ el año pasado.

"WeCrashed seguirá el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico lo hizo posible", dijo Apple este viernes en un comunicado.

Apple TV+, como otros servicios de streaming, está agregando nuevos programas originales a un ritmo vertiginoso para atraer a los espectadores en un mercado abarrotado. Apple también está trabajando en una película de Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) y una película de Ridley Scott (Kitbag), entre otros proyectos.

El caso de WeWork fue una de las controversias más comentadas en la industria de la tecnología en 2019. La compañía, que alquila un espacio hábilmente diseñado de oficinas comerciales, vio su valoración dispararse a casi 50 mil millones de dólares y se esperaba que saliera a Bolsa en una de las OPI más llamativas en el año. A raíz de las preguntas sobre su modelo de negocio y el comportamiento de su CEO, la valoración de la empresa se desplomó y Neumann fue despedido.

Leto, quien ganó un Oscar por su papel secundario en Dallas Buyers Club, se ha dedicado a la inversión en tecnología. En 2014, el actor invirtió en Reddit, una empresa que ahora se encuentra en el centro de una de las semanas comerciales más salvajes en la historia de Wall Street.

